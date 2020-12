E Mëttwoch de Moien um 10.30 Auer koum et der Police no zu engem Accident, verursaacht duerch e Geeschterfuerer, deen op der A13 ënnerwee war.

Genee geschitt ass den Accident, provozéiert duerch e Chauffeur, deen an der falscher Richtung op der A13 ënnerwee war, tëscht Keel an Diddeleng. Dobäi ass de Geeschterfuerer op der Héicht vun der Offaart Diddeleng/Biereng mat zwee Autoe kollidéiert an ass dono warscheinlech a Richtung Keel weidergefuer.

An deem Kader sicht d'Police elo no engem rouden Auto, deen duerch dësen Accident staark beschiedegt gouf. Persounen, déi heizou Informatiounen hunn, solle sech onbedéngt um 113 mellen.