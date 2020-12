De Projet "Documentation et Classification des Séjours Hospitaliers" gouf 2016 an d'Liewe geruff.

DCSH ass e System, deen et erméiglecht, d'Aktivitéiten an de Spideeler ze dokumentéieren an d'Spidolsopenthalter ze klassifizéieren. D'Inspection générale de la sécurité sociale huet an deem Kader e statistescht Heft publizéiert iwwert d'Dokumentatioun a Klassifikatioun vun den Aktivitéiten an de Spideeler.

Méi Detailer kënnen am Communiqué nogelies ginn oder am Heft vun der IGSS.

Communiqué

La Documentation et la Classification des Séjours Hospitaliers: Un nouveau moyen pour analyser l'activité hospitalière au Luxembourg et pour définir des indicateurs de santé publique (30.12.2020)

Communiqué par: Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) / ministère de la Sécurité sociale

L'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) vient de publier un nouveau cahier statistique intitulé: La Documentation et la Classification des Séjours Hospitaliers: Un nouveau moyen pour analyser l'activité hospitalière au Luxembourg et pour définir des indicateurs de santé publique.

Le projet «Documentation et Classification des Séjours Hospitaliers» (DCSH), initié en 2016 par le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité Sociale, est un système de documentation hospitalière qui permet de décrire l'activité hospitalière et de classer les séjours hospitaliers en groupes homogènes d'un point de vue médical et de l'utilisation de ressources.

L'analyse de l'IGSS donne un aperçu général sur le projet «DCSH» et sur les données disponibles, mais aussi sur une nouvelle base de données sur les prises en charge hospitalières élaborée par l'IGSS en 2020.

La présente publication, qui s'inscrit dans le cadre des publications statistiques faites par l'IGSS, fait suite au cahier statistique publié en septembre 2020 qui portait sur les prises en charge hospitalières fournissant ainsi un aperçu de l'activité ambulatoire au Luxembourg