All Woch diskutéieren d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch iwwer de Corona.

Am leschten Episod fir 2020 kucken d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch net just zréck. Si stelle sech och d'Fro "Wou si mer aktuell drun?".

Wéi ass et mat den Impfgéigner a wéi entsteet Wëssen?

D'Wënsch fir 2021 schléissen den 10. Deel vum Podcast of.

Link: pierre.weimerskirch.net

All d'Episoden am Iwwerbléck

Episod 10 - Häerdenimmunitéit

Podcast Wellebriecher vum 23.12.20

Podcast Wellebriecher vum 16.12.20

Podcast Wellebriecher vum 9.12.20

Podcast Wellebriecher vum 2.12.20

Podcast Wellebriecher vum 25.11.20

Podcast Wellebriecher vum 18.11.20

Podcast Wellebriecher vum 11.11.20

Podcast Wellebriecher vum 4.11.20

Podcast Wellebriecher vum 28.10.20

Den neie Podcast "Wellebriecher" elo all Woch vun e Mëttwoch un op RTL.lu, Spotify an iTunes.