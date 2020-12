Wéi all Mëttwoch huet d'Santé hire Bilan vun der leschter Woch vun der Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg publizéiert.

PDF: Rapport vun der Santé

Et infizéiere sech hei zu Lëtzebuerg nees manner Leit mam Coronavirus. Et ass eng Tendenz, déi sech confirméiert, wann een op d'Zuele vun de leschte Wochen zeréckkuckt. Vum 21. bis den 27. Dezember goufe manner PCR-Tester gemaach, ewéi déi Woch virdrun, nämlech 49.875, géigeniwwer knapps 78.300 déi Woch virdrun.

Méi wéi 50% Fäll manner ewéi déi Woch virdrun goufen et dann och un Neiinfektiounen, also 1.267 géigeniwwer 2.681 Fäll vun der Woch virdrun. Bei den aktive Fäll läit ee bei 4.906, par Rapport zu 7.128 Fäll an der Woch vum 20. Dezember.

De Positivitéitstaux vun all den Tester ass also och erofgaangen, an dat vu 3,43% op 2,54%. D'Altersmoyenne vun den Neiinfizéierte goung bannent enger Woch liicht erof a louch bei 41,1.

Den effektive Reproduktiounstaux läit elo bei 0,39%, ass also däitlech gefall – an der Theorie stécht also eng infizéiert Persoun an der Moyenne manner ewéi eng weider Persoun un – e positiivt Zeechen am Suivi vun der Pandemie.

Den Taux d'incidence huet sech hallwéiert a läit elo bei 202 Fäll. D'Baisse an der Alterstranche iwwer 75 war manner grouss wéi an allen aneren Alterskategorien.

Ronn 5.301 Persoune koumen d'lescht Woch an Isolatioun. Eng liicht Baisse par Rapport zu der Woch virdrun. 4.342 Kontakt-Persoune goufen a Quarantän gesat. E staarke Réckgaang par Rapport zu 8.000 an der Woch virdrun.

Trotz der allgemenger Baisse bei den Neiinfektiounen, bleift d’Zuel vun den Hospitalisatiounen héich, och wann een hei en Trend no Ënnen erkennt. Déi lescht Woch waren der Santé no 135 Leit op den normale Covid-Statiounen. 37 Persounen d'lescht Woch, géint nach 43 Persounen déi Woch virdrun, goufen intensiv behandelt.

37 Persounen, bei deenen de Coronavirus nogewise gi war, sinn an der Woch vum 21. bis de 27. Dezember gestuerwen, mellt d'Santé, wat der nëmme liicht manner sinn, wéi déi Woch virdrun. Do waren et der 38.

Et gëtt sech weiderhin an der Famill am meeschten ugestach, heescht et weider am Rapport.

An den zwee Centres de consultation um Kierchbierg an zu Esch si bis ewell am Ganze 5.252 Leit passéiert.

An nach eng praktesch Informatiounen

Iwwert d'Feierdeeg an Neijoerschdag changéieren d'Ouvertureszäite vu béide Covid-Consultatiounszenteren um Kierchbierg an zu Esch, grad wéi och op de Statioune vum Large Scale Testing. All dës Horairë stinn um Site covid19.lu.

Hei de kompletten Iwwerbléck am Schreiwes vun der Santé