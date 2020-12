Den Ufank ass gemaach: 3 Deeg gouf an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg géint Covid-19 geimpft.

Nom Personal aus de Spideeler war et e Mëttwoch un de Fraen a Männer, déi an de Fleege- an Altersheemer schaffen. Déi éischt zwou Persounen, déi e Mëttwoch geimpft goufen, heesche Sonja Kohnen an Claudia Holzwarth-Ernst. Déi zwou Frae schaffen alle béid fir d'Firma Servior. Déi eng zu Veianen am Sanatorium, déi aner zu Dikrech.

Déi éischt zwee Deeg, e Méindeg an en Dënschdeg, goufen insgesamt eng 800 Persoune geimpft. Och den 3. Dag war ausgebucht, huet den Haut-commissaire à la protection nationale Luc Feller RTL géintiwwer gesot.

Bis ewell hätt ee keng Réckmeldunge kritt, dass Leit gréisser Niewewierkungen no hirer Impfung haten, esou de Luc Feller. Hie recommandéiert awer, no der Impfung nach eng véierel Stonn am Impfzenter sëtzen ze bleiwen. Dofir sinn och Plaze virgesinn.

An der Woch vum 4. Januar soll eng mobil Impf-Ekipp an d'Fleege- an Altersheemer fueren, wou deemnächst dann och d'Residentë geimpft kënne ginn.

Déi nächst Liwwerung vu Vaccine soll an d'Spideeler goen. Et ass virgesinn, dass d'Personal do an der Woch vum 11. Januar seng éischt Dose gesprëtzt ka kréien.

Den 18. Januar soll den Impfzenter um Lampertsbierg dann nees opgoen. D'Persounen, déi elo déi lescht dräi Deeg den Ufank gemaach hunn, kréien dann hir zweet Dosis vum Vaccin gesprëtzt.

© SIP / Julien Warnand © SIP / Julien Warnand © SIP / Julien Warnand © SIP / Julien Warnand

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Premières vaccinations du personnel des structures d'hébergement pour personnes âgées et des réseaux d'aide et de soins contre la COVID-19 au Luxembourg (30.12.2020)

Communiqué par: ministère d'État / ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / ministère de la Santé

Après le lancement de la campagne de vaccination contre le SARS-CoV-2 le lundi 28 décembre pour le personnel des établissements hospitaliers et les ambulanciers, le tour a été aujourd'hui au personnel d'aide et de soins des structures d'hébergement pour personnes âgées et des réseaux d'aide et de soins. Claudia Holzwarth, chef de service soins et encadrement (unité démence) de la maison de soins «Bei der Sauer» à Diekirch et Sonja Kohnen, aide-soignante au Service animation du Sanatorium de Vianden, ont été les premières personnes à être vaccinées aujourd'hui 30 décembre, au Centre de vaccination Hall Victor Hugo à Luxembourg-Limpertsberg.

Ainsi, 1.200 personnes auront été vaccinées contre le coronavirus au cours de ce lancement réalisé entre le 28 et 30 décembre au Luxembourg. La deuxième dose leur sera administrée à partir du 18 janvier, également dans le Centre de vaccination Hall Victor Hugo.

Notons encore, qu'à la fois les résidents et les frontaliers seront couverts dans cette première phase par le plan d'allocation de vaccins.

Dans la première phase d'allocation du vaccin BioNTech/Pfizer, un total de 9.700 vaccins ont été livrés au Luxembourg, ce qui permettra de vacciner dans une première phase environ 4.850 personnes.