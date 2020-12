D’Police erënnert nach emol drun, dass sech och haut muss un d’Restriktioune gehale ginn, an annoncéiert normal Kontrollen.

Silvester haut, ma de Joreswiessel 20-21 ass leider keen, wéi mer e soss kannt hunn.

Mer sinn matzen an engem Lockdown, mat engem Couvre-feu, deen och haut gëllt, an um 9 Auer den Owend ufänkt.

Et däerfen jo och weiderhin net méi wéi zwou Persounen aus dem selwechte Stot bei een Aneren heem, an d'Ofschéisse vu Freedefeier ass an de meeschte Gemengen och am Privaten net erlaabt.

D’Police erënnert dann och nach emol drun, dass sech och haut ebe muss un d’Restriktiounen gehale ginn, an annoncéiert normal Kontrollen. Ween nach muss akafen goen: um 16 Auer de Mëtteg maachen d’Supermarchéen zou.

Als éischt begréissen haut iwwregens d‘Leit am pazifeschen Inselstaat Samoa dat neit Joer, an zwar schonn um 11 Auer de Moien eiser Zäit.

Um 12 Auer ass et da beispillsweis un de Fidschi-Inselen oder un Neiséiland fir 2021 ze begréissen. Um 14 Auer gëtt zu Sidney eragerutscht, um 16 Auer a Japan, um 18 Auer an Thailand, um 20 am Pakistan. Um 22 Auer den Owend zu Moskau.

Déi éischten EU-Staaten déi dat neit Joer begréissen, sinn Zypern a Griichenland um 23 Auer, ier et dann eng Stonn drop och un eis heiheem ass.

Déi lescht déi de Kalenner musse wiessele sinn iwwerdeems traditionell déi kleng US-amerikanesch Pazifik-Inselen Baker- an Howland, wou et eréischt muer de Mëtteg um 13 Auer sou wäit wäert sinn.