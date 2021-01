Kuerz no 1 Auer an der Nuecht koum et zu Reisduerf an der Rue de l'Our zu engem Accident.

Wéi de CGDIS mellt, wiere 6 Persoune blesséiert ginn, wéi e Gefier mat engem Bam kollidéiert ass. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Reisduerf, Bettenduerf an aus der Fiels. Donieft waren och 2 Ambulanzen aus der Fiels am Asaz, wéi de Samu vun Ettelbréck. © CIS Reisduerf © CIS Reisduerf Dann hunn d'Pompjeeën e puer Mol misse wéinst klenge Bränn intervenéieren. Um 21.19 Auer en Donneschdeg Owend goufe si wéinst Damp op engem Daach zu Bieles an d'Rue de France geruff, kuerz no 22 Auer wéinst Dreck, deen zu Gaasperech gebrannt huet, an um 00.13 Auer stoung e Busarrêt zu Zolwer an der Rue de Sanem a Flamen.