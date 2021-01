E Samschdeg de Mëtteg huet et vill Leit an de Weste vum Land gezunn, fir vum Schéi ze profitéieren.

Lëtzebuerger Residenten a Persounen aus dem Ausland si mat hire Kanner op Gréiwels gefuer. Eng Abberzuel Visiteuren haten hire Schlitt dobäi. Well vill Gefierer matzen op d'Strooss geparkt goufen, gouf d'Police op d'Plaz geruff an huet Protokoller verdeelt.

Groussen Undrang zu Gréiwels (2.12.20) © Domingos Oliveira

Wantersport-Gebitter an Däitschland komplett iwwerlaascht

Och an Däitschland hu sech nees vill Leit op de Wee a Schi- a Rodelgebitter gemaach. Dat, obwuel d'Autoritéiten ëmmer nees appelléiert hunn, wärend dem Lockdown dorop ze verzichten. D'Police an d'Ordnungsamt waren am Harz an am Sauerland ënnerwee an hunn eng Abberzuel Verstéiss géint d'Corona-Mesurë registréiert. Deels koum et zu Perturbatiounen am Trafic, d'Parkinge waren iwwerfëllt. Dobäi sinn d'Schilifter, Pisten an Hütten nach bis op d'mannst den 10. Januar zou.

Scho moies hat déi däitsch Police op Twitter ugekënnegt gehat, de Weekend iwwer verstäerkt ze kontrolléieren, ob d'Corona-Oploe respektéiert ginn, ënnert anerem den obligatoresche Mond- an Nueseschutz.