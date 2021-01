Um Sonndegmoie fréi géint 2.15 Auer goufen d'Pompjeeën aus 6 Zenteren a 4 Ambulanzen an d'Industriezon Gadderscheier zu Suessem geruff.

Wéi am CGDIS-Bulletin ze liesen ass, war et an Asaz an enger Industriehal, an dass 1 Persoun verwonnt gouf.

Op Nofro hin, huet de CGDIS bestätegt, dass et sech ëm e Brand gehandelt huet. Weider Detailer goufen awer net bekannt.

Op der Plaz waren d'Ambulanze vun Diddeleng, Esch, Péiteng a Suessem-Déifferdeng, grad ewéi d'Pompjeeë Diddeleng, Esch, Käerjeng, Monnerech, Péiteng a Suessem-Déifferdeng.