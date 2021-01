Ech wënschen alle Schüler, Enseignanten an Eltere vill Courage fir eng Woch SCHOUL DOHEEM. Déi digital Plattforme si prett, Schüler an Enseignante gutt preparéiert. Zesumme kucke mer, datt d‘Recht op Bildung och dës Woch net ze kuerz kënnt. Bonne Chance an all Guddes fir 2021! 🍀