Suergen géif déi nei Variant vum Coronavirus awer maachen, déi jo a Groussbritannien fir d’éischt opgetrueden ass.

Dat sot eis den Dr Phillippe Turk, den Internist a Member vun der Covid-Krisecellule vun der Regierung, deen zoustänneg ass fir d’Koordinatioun vun de Spideeler.

De kompletten Interview mam Dr. Philippe Turk

D’Phase 3, déi en Dënschdeg vun der Krisecellule dierft validéiert ginn, bleift awer nach eng relativ grouss Charge, ma et géif ee sech nach awer weider positiv Effete vun de Restriktiounen erwaarden, déi ëm Chrëschtdag getraff goufen.

Suergen géif déi nei Variant vum Virus awer maachen, déi jo a Groussbritannien fir d’éischt opgetrueden ass, a warscheinlech vill méi ustiechend an aggressiv ass, wéi de Sars-Cov2, sot den Dokter Turk. Grad elo an der kaler Joreszäit, géif dee riskéieren Enn Januar an an de Februar eran d’Infektiounszuelen och hei am Land nees an d’Luucht ze drécken.

Dofir géif et fir hien dobäi bleiwen, dass een ganz virsiichteg misst sinn, wann et ëm en Deconfinement geet, an den nächste Wochen. Hoffnung géif d’Vaccinatiouns-Campagne maachen.