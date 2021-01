En Dënschdeg am spéide Moien kënnt de Regierungsrot beieneen, fir d'aktuell Covid-Chifferen z'analyséieren an op Basis vun dësen eng Decisioun ze huelen.

Et geet drëm ze klären, ob d'Covid-Mesurë verlängert ginn, oder awer den nächste Weekend, respektiv d'nächst Woch ophéieren.

En Dënschdeg muss dann z.B. och eng Decisioun falen, wéi et mat der "Schoul-Doheem" vum nächste Méindeg u weidergeet, respektiv op weider all net-essentiell Butteker mussen zoubleiwen, op weider d'Reegele spille fir limitéiert Doheem beieneen ze kommen an op de Couvre-feu weider bei 21 Auer bleift.

Ausser d'Zoumaache vum Horesca-Secteur, deen nach bis den 15. Januar gëllt, leeft nämlech d'Covid-Gesetz, dat op Hellegerowend vun der Chamber gestëmmt gouf, den nächste Sonndeg aus.

Am Fall also, wou d'Restriktiounen géifen, op Decisioun vun der Regierung, verlängert ginn, misst och nach dës Woch d'Chamber nees beieneekommen - eng entspriechend Sëtzung am Cercle ass awer nach net offiziell virgesinn, mä misst dann Enn der Woch sinn.

En Dënschdeg falen also d'Decisiounen an der Regierung, duerno gëtt géint 12 Auer d'Chamber informéiert, éier dann en Dënschdeg am Nomëtteg dierften de Staatsminister Bettel an d'Santés-Ministesch Paulette Lenert annoncéieren, wéi et nom 10. Januar wäert weider goen.

Eng vun den Hypotheesen, iwwert déi en Dënschdeg diskutéiert gëtt, ass eisen Informatiounen no, d'Verlängere vun de Restriktiounen ëm bis zu weider 3 Wochen, also bis de leschte Januar-Weekend.

Hei op RTL hale mer Iech natierlech direkt iwwert all Decisiounen au courant, wa se bis annoncéiert ginn.