De 5. Januar 1921 ass de Grand-Duc Jean op d'Welt komm, den 23. Abrëll 2019 huet hien eis fir ëmmer verlooss. Hie wier haut 100 Joer al ginn.

Hommage Grand-Duc Jean (1) / Reportage Nicky Soisson

An deem Kader wëlle mir nach eng Kéier dësem groussen Här gedenken, dee vill fir eist Land gemaach huet.

De 6. Januar 1921 hunn 101 Kanouneschëss vum Plateau Bourbon de Lëtzebuerger d'Gebuert vum Prënz Jean annoncéiert, deen den Dag virdrun op Schlassbierg op d’Welt komm ass. Domat war hien deen eelste Fils vun der Grande-Duchesse Charlotte a vum Prënz Félix de Bourbon-Parme.

De gréissten Deel vu senger Kandheet a Jugend huet de jonke Prënz op Schlassbierg verbruecht. Seng Primärschoul a säi Lycée huet hien hei zu Lëtzebuerg gemaach, éier hie fir eng weider Ausbildung an Nordengland gaangen ass.

De 5. Januar 1939 war dunn de grousse Moment, op dee vill Jonker waarden: de Jang, wéi e vun de Lëtzebuerger genannt gouf, krut seng 18 Joer an domat och den Titel vum Ierfgroussherzog, dat zu engem Zäitpunkt, wou Lëtzebuerg den 100. Gebuertsdag vun der Onofhängegkeet gefeiert huet. Mee mat der Onofhängegkeet vun eisem Land sollt et e puer Méint dono eriwwer sinn.

Am Mee 1940 ass de Prënz Jean am Krich mat senger Famill an den Exil geflücht. Si hu Statioun a Frankräich, den USA, Kanada a Groussbritannien gemaach. E puer Joer drop hurt hie sech dunn an der brittescher Arméi engagéiert.

Zesumme mat sengem Papp Félix ass den Ierfgroussherzog Jean den 10. September 1944 du mat voller Freed vum Lëtzebuerger Vollek empfaange ginn. Knapps 9 Joer méi spéit, den 9. Abrëll 1953, huet de Prënz Jean d'Prinzessin Josephine-Charlotte bestuet.

D'Koppel krut 5 Kanner. 1964 dunn huet d'Grand-Duchesse Charlotte un der Spëtzt vum Land ofgedankt an de Prënz Jean gouf Grand-Duc.

VIDEOEN: D'Liewe vum Grand-Duc Jean a beweegte Biller

De Grand-Duc Jean war e Mann, deen ëmmer fir säi Vollek do war, och a schwierege Momenter. Et sief nëmmen un den Zweete Weltkrich erënnert, wéi hien op Säite vun den Alliéierte gekämpft huet. Seng Herrschaft war duerch eng sëllegen Evenementer an Entwécklunge markéiert: d’Lutte géint d'Stolkris an de 70er Joren, d'Diversifizéierung vun der Industrie hei zu Lëtzebuerg, den Opbau vun der Finanzplaz an d’Schafe vun den europäeschen Institutiounen hei am Land.

Hommage Grand-Duc Jean (2) / Reportage Nicky Soisson

36 Joer laang war de Grand-Duc Jean Lëtzebuerger Staatschef. An där Zäit war hien op 33 Staatsvisitten, ënner anerem an de Vatikan, Brasilien, Mexiko an nach a Japan, an huet och hei am Land vill Staats- a Regierungscheffen aus der ganzer Welt empfaangen. 1999, wärend senger Chrëschtusprooch, huet de Grand-Duc Jean du säi Récktrëtt annoncéiert.

GRAND-DUC JEAN 1921-2019: Eis Artikelen, Fotoen, Videoen.

A senger ganzer Karriär huet de fréiere Grand-Duc sech ni e Faux-Pas geleescht. Hie war en integere Mann, neutral géintiwwer de politeschen Evenementer hei am Land. Hie war awer och en iwwerzeegten Europäer. Sou koum et dann och net vun ongeféier, datt hien am Joer 1986, stellvertriedend fir eist ganzt d’Land, zu Oochen de Karlspräis iwwerreecht krut.

Privat war de Grand-Duc immens bei de Scouten engagéiert. Direkt nom Krich huet hien och d'Spëtzt vun der Lëtzebuerger Scoutsbeweegung iwwerholl.

Ma och de Sport huet zu senge Passioune gehéiert. Onvergiesslech war an deem Kontext de Moment am Joer 1952, bei deem den deemolegen Ierfgroussherzog als Member vum Internationalen Olympesche Comité de Privileeg hat, fir dem Josy Barthel zu Helsinki déi olympesch Goldmedail bei der 1.500 Meter Course z'iwwerreechen.

1996 gouf de Lëtzebuerger Grand-Duc dann och mat der Olympiaspéngel a Gold ausgezeechent fir 50 Joer Memberschaft am Internationalen Olympesche Comité.

Do donieft huet de Grand-Duc Jean sech och immens fir d'Natur a klassesch Musek begeeschtert.

E Réckbléck vum Tim Morizet

E Monument fir de Grand-Duc Jean

Am Kader vum 100. Anniversaire vum Grand-Duc Jean huet d'Regierung dann och decidéiert, fir e Monument opzeriichten, dat fir dem fréiere Staatschef ze gedenken.

D'Monument wäert am Parc Pescatore installéiert ginn, dat op der Säit vun der Côte d'Eich, dat mat Bléck op de Kierchbierg, wou een dann och Dräi Eechelen an de Musée Grand-Duc Jean gesäit.

Fir d'Realisatioun an d'Konzept vum Monument wäert e Concours lancéiert ginn. Méi Infoen heizou wäerten et an der éischter Hallschent vun dësem Joer ginn.

Hei de Communiqué vum SIP

Monument en mémoire de S.A.R. le Grand-Duc Jean au parc Pescatore (05.01.2021)

Communiqué par: ministère d'État En date du 5 janvier 2021 – jour du 100e anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc Jean, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a l'honneur d'annoncer la décision du gouvernement d'ériger un monument en la mémoire de S.A.R. le Grand-Duc Jean.

En concertation avec S.A.R. le Grand-Duc, la Ville de Luxembourg, le ministère de la Culture et l'Administration des bâtiments publics, le monument sera installé au parc Pescatore, du côté de la côte d'Eich avec en arrière-plan la skyline du Kirchberg, dont notamment les Trois-Glands et le Musée Grand-Duc Jean.

Un concours sera lancé pour la conception et la réalisation du monument. La procédure et le contenu du concours vont être annoncés au cours de la première moitié 2021.

E Museksclip vum Pianist David Ianni

Museksclip fir dem Grand-Duc Jean säin 100. Gebuertsdag

De Lëtzebuerger Pianist a Komponist David Ianni, deen ënnert anerem duerch säi Projet "My urban Piano" bekannt gouf, war iwwert d'Nouvelle vum Grand-Duc Jean sengem Doud, wéi ganz vill Lëtzebuerger, immens betraff an hat kuerzerhand d'Iddi, e Stéck als Hommage un de Grand-Duc ze schreiwen.

"Wou ech moies d'Noriicht héieren hunn, dass de Grand-Duc Jean gestuerwen ass, do huet mech dat betraff gemaach an ech war wierklech immens beréiert. An et ass mir bewosst ginn, dass de Grand-Duc Jean eise Grand-Duc war an och mäi Grand-Duc, e Mënsch, deen eng wichteg Roll gespillt huet fir vill Leit, fir eis Lëtzebuerger. En ass ëmmer immens sympathesch, waarmhäerzeg eriwwer komm. Einfach ee Mënsch, deen d'Häerzer beréiert huet. Dat war eben och bei mir esou de Fall an dofir hat ech de Wonsch, e Stéck als Hommage fir hien ze schreiwen, hu mech un de Fligel gesat a wärend 2-3 Deeg quasi nonstop dru geschafft. Dat war du fir mech eng ganz schéin Aart a Weis dem Grand-Duc ebe Merci ze soen."

Entstanen ass eng wonnerschéi Kompositioun mam passenden Titel "Adieu".

U sech war geplangt fir den 1. Doudesdag vum Grand-Duc Jean, den 23. Abrëll 2020, och nach de passende Museksclip erauszebréngen. Ma de Lockdown hat leider e Stréch duerch d'Rechnung gemaach.

"Ech war als éischt natierlech enttäuscht an hat awer scho well kuerz virdrun ugefaangen, eng Orchesterversioun ze schreiwen, well ech vun Ufank u gespuert hunn, dass dat Stéck nach net alles seet an der Soloversioun, dass ech eigentlech méi zum Ausdrock wëll bréngen. An dofir hunn ech aner Instrumenter gebraucht, am Fong e ganzen Orchester eben. Esou hunn ech dann déi Zäit genotzt, fir d'Orchesterversioun fäerdeg ze stellen a konnt am August, déi Zäit wou eben d'Corona-Reegelen net ganz sou streng waren, déi nei Versioun mat Orchester ophuelen a schlussendlech duerfte mer dunn och am September zu Bierg um Schlass filmen, wat eng wonnerbar Erfarung war. D'Ekipp vum Haff war wierklech immens hëllefsbereet a super professionell organiséiert. A mir haten och nach Chance mam Wieder, sou dass mir du wierklech an 2 Deeg e super schéine Video konnte filmen. A wann ech soe "mir", da mengen ech domadder och virun allem mäi Regisseur, den David Draad, mat deem ech schonn oft zesummegeschafft hunn, deen eben och fir dëse Projet extra aus Dänemark ageflu ginn ass, fir eben den "Adieu"-Video ze filmen."

Nodeems dee geplangte Videoclip net fir den 1. Doudesdag konnt erauskommen, hat den David Ianni awer spontan eng aner Iddi:

"Ech hat d'Méiglechkeet an engem Gespréich mam Grand-Duc Henri, eisem Grand-Duc ebe vun dëser Iddi ze erzielen an hien huet meng Initiativ direkt begréisst, ënnerstëtzt. Well dat schlussendlech dann op dem 1. Doudesdag net méiglech war wéinst Corona, hat ech dann d'Iddi, fir et e bëssi anescht unzegoen. An zwar fir d'Partitur, déi entretemps verëffentlecht ginn ass, fir déi eng Zäit laang gratis zur Verfügung ze stellen, sou dass Museker vun iwwerall sech konnte fir e Projet, dass se géingen hir ganz perséinlech Interpretatioun eraschécken a Form vun engem klenge Video an dass mir dat géifen zesummeschneiden. Sou hu mer da fir den 1. Doudesdag net dee geplangte Video gemaach, mee eben e kooperative Video, souzesoe mat ganz ville Museker, jonk an al, déi matgewierkt hunn, wat mech perséinlech och immens beréiert huet, einfach ze gesinn, wéi kreativ d'Leit vun iwwerall mat deem Stéck ëmgaange sinn. Dat war dunn awer och e schéinen Hommage fir den 1. Doudesdag."

Pünktlech fir dem Grand-Duc Jean säin 100. Gebuertsdag ass de Museksclip offiziell erauskomm.

D'Soloversioun vun dësem Stéck ass um David Ianni sengem Album "Farewell Prayers" ze fannen, deen am Dezember 2019 erauskoum an déi nei Versioun fir Piano an Orchester wäert et dann op sengem nächsten Album ginn.

De Videoclip "Adieu" ass en Dënschdeg och kuerz virun 19 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg ze gesinn.