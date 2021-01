Dat huet den Dr Gérard Schockmel am RTL-Interview iwwert déi nei Coronavirus-Mutatioun gesot.

Déi brittesch Corona-Mutatioun ass elo och zu Lëtzebuerg nogewise ginn. Fir den Dr. Schockmel ass kloer, wat eng Variant, wéi an dësem Fall, méi ustiechend ass, wat méi Leit krank ginn, schwéier krank ginn a méi Leit stierwen. An et wäert esou sinn, datt déi Souchen, déi méi ustiechen sinn, fréier oder spéider dominéieren. Wichteg ass d'Fro, ob den aktuellen Impfstoff seng Wierksamkeet behält?

"Mir si relativ sécher, datt de Vaccin eng Wierksamkeet behält, well deen dee geimpft ass mécht verschidden Antikierper géint verschidde Partië vun deem Spike-Protein. Natierlech ass et esou, datt mir nach genee Etüde brauchen, fir ze wëssen, ob elo guer keen Ënnerscheet ass. Awer a priori ginn d'Hersteller vun de Vaccinen dovunner aus, datt do kee groussen Ënnerscheed soll sinn."

Et wär absolut richteg, op verschidden Impfstoffer ze setzen, wéi dat jo och Lëtzebuerg mécht. Virun allem och well all Vaccin seng Spezialitéite fir déi verschidde Profiller vun der Leit huet.

De ganzen Interview mam Dr. Schockmel den Owend am Journal op der Tëlee.