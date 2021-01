Géint 11 Auer e Méindeg de Moien huet en Onbekannten e Foussgänger an der Avenue Monterey an der Stad no enger Zigarett gefrot. Seng Absicht war eng aner.

De Brigang huet dem Foussgänger d'Kette vum Hals gerappt an ass geflücht. Täterbeschreiwung: De 25 Joer ale Mann huet kuerz schwaarz Hoer, ass ongeféier 1,70 Meter grouss a gouereg. Hien hat e laange schwaarze Mantel an däischter Schong un. Eng Sich vun der Police war negativ.