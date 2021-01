Den Direkter vun der Prisongsverwaltung, Serge Legil, betount heibäi, dass et sech bei villen Detenuen ëm vulnerabel Leit handelt.

Géif de Virus sech am Prisong ausbreeden, kéinten d’Konsequenze schlëmmer si wéi an engem Alters- oder Fleegeheem.

Deem entspriechend sinn d’Sécherheetsmesuren immens verstäerkt ginn. Ugefaange bei Temperatur moossen a Schnelltester, iwwer Maskeflicht (fir Prisonéier a Personal) bis hin zu engem isoléierte „Corona-Block“ fir d’asymptomatesch Patienten, de Prisong hätt op allen Niveau’en virgesuergt, esou den Här Legil.

Dat wier och néideg gewiescht, wann ee consideréiert, dass am Prisong bis zu 1.200 Leit am Dag an an aus ginn. Dozou zielt d’Personal, mä och d’Prisonéier. An der Moyenne ginn tëschent 4 a 5 Detenuen am Dag fort an et kommen der genausou vill rëm bäi. Fir si stinn da mol 2 Frotti-Tester, getrennt duerch eng Quarantän vun enger Woch, um Programm. Réischt nom zweeten negativen Test komme si bei déi aner Prisonéier. Des weideren huet d’Justiz bestätegt, dass 11 Detenue wärend dem Confinement am Mäerz an Abrëll fréizäiteg entlooss gi waren. Ee vun de Grënn fir dës Decisioun war, datt vill Prisonéier an d'Kategorie vun de vulnerabele Leit falen.

Extrait Serge Legil

Mir hu ganz vill Leit, déi ënnert d'Kategorie vu vulnerabele Persoune falen. Wéinst zum Beispill Hepatitten oder Drogekonsum. Mir hunn ganz vill HIV-Positiver a Leit mat Tuberkulos. Mir hunn awer och ganz vill Leit mat Iwwergewiicht a Kardiovaskuläre Problemer. Dat mécht mat der Proximitéit, déi d'Leit awer bei eis hunn, déi riskéiert Konsequenzen nach méi dramatesch ewéi an engem Alters-oder Fleegeheem.

Fir eng fréizäiteg Entloossung accordéiert ze kréien, dierf den Detenu wärend sengem Encadrement keng nei Delikter gemaach hunn a muss konstant Kontakt mat sengem „Agent de Probation“ halen.

Fir den Ament schafft d’Personal am Prisong a sougenannte „Corona-Schichten“. Dat soll garantéieren dass kee Kontakt tëschent dem Personal vun de separate Bléck ass. Fir d’Ustiechungsgefor ze minimiséieren, waren och Sport a Visitte laang Zäit komplett annuléiert. Elo si Visitten zwar rëm erlaabt, mä och nëmmen a begrenzter Form a mat den néidege Precautiounen en place.

Bis ewell goufen 8 Fäll vum Virus zu Schraasseg gemellt. Allkéiers war et awer en neien Detenu, deen nach an Quarantaine souz. All neie Prisonéier muss eng Woch a Quarantaine a kritt 2 PCR-Tester gemaach.