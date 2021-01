D'Situatioun an de Spideeler huet sech e bësse berouegt. Aktuell leie mer bei knapp 46% Covid-Hospitalisatioune par rapport zum Pic den 13. Dezember.

Bei den Intensivbetter gouf et eng Baisse vu 34%. Deemno kruten d'Spideeler en Dënschdeg gréng Luucht, fir vun der Phas 4 an d'Phas 3 iwwerzegoen. Bedeit, datt elo och nees net absolutt noutwenneg Interventioune kënne geplangt ginn. Et bleift een awer virsiichteg, den Drock wier nach ëmmer héich.

Hei um Kierchbierg sinn nach ëmmer 10 vu 14 Covid-Intensivbetter beluecht. Eng Betreiung, déi vill Personal erfuerdert. 38 confirméiert Covid-Patiente gi Stand en Dënschdeg de Moien nach am Spidol behandelt. Zuele kënnen awer nees séier an d’Luucht schéissen. Besonnesch déi méi ustiechend Variant vum Coronavirus aus Groussbritannien bereet dem Dr Philippe Turk Suergen. A Kombinatioun mam Wanterwieder kéint dat am Februar zu enger 3. Well féieren, fäert de Coordinateur vun de Spideeler an der Krisen Cellule.

Fakt ass awer och, datt vill Patiente mat anere gesondheetleche Problemer wärend der zweeter Well net konnte behandelt ginn. Tëscht 20 a 50% vun den normalen Aktivitéiten hunn an de leschten zwee Méint jee no Moment a Spidol missen ofgesot ginn. Chemotherapien, Dialysen, onkologesch Chirurgie wär weidergefouert ginn, seet den Pr. Dr. Claude Braun, Directeur médical vun den Hôpitaux Robert Schuman.

Ambulant Interventiounen un den Aen, der Haut oder den Hänn beispillsweis goufe wärend der 2. Well an dësem Spidol bäibehalen. Och Dokteschcabinete bloufen op, fir de Risk fir sougenannt kollateral Gesondheetsschied esou niddreg wéi méiglech ze halen.

Elo kënnen also och nees manner dringend Agrëffer an Operatioune geplangt ginn. D’Spideeler misste jee no Kapazitéiten aschätzen, wat méiglech wier. Esou den Dr Turk. Méi wéi 2-3 Wochen an d’Zukunft kéint een net programméieren, well een net wéisst wat kéim. Weder vu politescher Säit, nach wat d’Entwécklung vun der Pandemie ugeet.

Eng weider Erausfuerderung fir de Secteur ass d’Covid-Impfcampagne. Déi nächst Woche soll jo ugefaange ginn, d’Spidols-Personal intern ze impfen. An enger fräiwëlleger Enquête vun den Hôpitaux Robert Schuman hu 60% vun de Participanten uginn, sech wëllen impfen ze loossen. Vill aner Mataarbechter zécken nach.