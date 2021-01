Wärend Butteker, Fitnesszenteren, Kinoen oder Coifferen nees dierfen hir Dieren opmaachen, musse Restauranten a Caféë weider zoubleiwen.

Op enger Pressekonferenz hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert bekannt ginn, wéi et déi nächst Woch zu Lëtzebuerg weidergeet. D'Reaktiounen aus de Beräicher Politik, Kultur, Horesca a Commerce fale ganz ënnerschiddlech aus.

Politik

Inkoherent a schwéier ze verstoen: Dat bleift d'Reaktioun vun den Oppositiounsparteien zu de Mesuren, déi d'Regierung en Dënschdeg annoncéiert huet. Dës Kritik gouf jo och scho bei deene leschte Mesuren am Kampf géint de Covid-19 ausgedréckt.

Wann een déi ënnerschiddlech Mesuren net novollzéie kann, wier et och schwéier, de Leit dës Reegelen ze vermëttelen, esou de Sven Clement vun de Piraten. Ausserdeem wier d'Ausgangsspär, déi d'Piratepartei fir net sënnvoll hält, weider bäibehale ginn.

De Claude Wiseler vun der CSV freet sech, op wéi eng Donnéeën d'Regierung hir Decisioun baséiert.

Extrait Claude Wiseler & Sven Clement

Wa verschidde Mesurë scho méi fréi geholl gi wieren, hätt een eenzel Secteure guer net missen zoumaachen, esou de Sven Clement weider.

Den ADR-Deputéierte Jeff Engelen an de Marc Baum vun Déi Lénk halen d'Mesuren och fir inkoherent. Fir Déi Lénk wieren déi nei Decisiounen awer keng Iwwerraschung gewiescht, esou de Marc Baum nach.

Extrait Jeff Engelen & Marc Baum

Gastronomie

"Mir kënnen net méi", sot den Horesca-President Alain Rix a weist sech enttäuscht no der Annonce vun den neie Mesuren, déi jo fir d'Restauranten an d'Baren nach ëmmer keng Ouverture virgesinn.

Extrait Alain Rix

Virun allem fäert de Secteur, dass d'Zuele mat den neie Mesuren nees klammen an dass den Horesca dann och nom éischte Februar net kann opmaachen. Et géing ee sech fillen wéi d'schwaarz Schof vun der Natioun. Wärend an anere Secteuren nees dierf geschafft ginn, géing een net verstoen, wisou d'Restaurateuren an d'Cafetieren net nees kënnen opmaachen. Et sollt dann och bewise ginn, dass sech op dëse Plaze méi ugestach gëtt wéi soss enzwousch, esou den Alain Rix weider. D'Patrone wieren den Ament mat hirer Gedold um Enn. D'Horesca fuerdert dowéinst eng honnertprozenteg Indemnisatioun vun der Regierung.

PDF: Communiqué Horesca

Kultur

Verschidde Secteure kënnen nees opootmen, esou och d'Kultur. Mat der Ouverture vun den Theateren ass fir vill Kënschtler nees eng Perspektiv do. „Mir bleiwen awer mat béide Féiss um Buedem", esou de President vun der Theaterfederatioun Claude Mangen. Duerch déi vill Restriktioune wier d'Schaffen nämlech weiderhin net einfach.

Extrait Claude Mangen

Et géing een elo op d'Solidaritéit vun de Spectateuren zielen. Ma et wier awer wichteg, dass an der leschter Zäit méi iwwer d'Kultur geschwat gi wier an dass sech de Secteur och manifestéiert huet. D'Theaterfederatioun wéilt mat dëser Aarbecht elo och op jidder Fall weider maachen.

Commerce

Och déi net-essentiell Butteker kënne vun der nächster Woch un nees hir Dieren opmaachen, dat awer ënner méi strenge Mesuren. Den Nicolas Henckes, Direkter vun der CLC, begréisst dës Decisioun, well vill Betriber scho mat hire Reserven um Enn wieren. Et géingen Existenzen um Spill stoen an et erwaart ee sech nawell Faillitten, trotz den Hëllefe vum Staat. Wat dem Commerce och nach géing hëllefen, wier wann d'Gastronomie nees kéint opmaachen, esou nach den Nicolas Henckes.

D'Handelskonfederatioun hat virun de Feierdeeg der Regierung virgeschloen, dass d'Mesurë vun enger Persoun pro 10 Metercarré fir all Buttek applizéiert soll ginn, fir dass de Commerce net bréicht zouzemaachen, esou de President vun der CLC, de Nicolas Henckes. Elo, nom Lockdown vun 2 Wochen, soll dës Mesure dann och a Kraaft trieden. Och wann de Nicolas Henckes, Direkter vun der CLC, d'Ouverture vum Commerce begréisst, betount hien, dass déi meeschte Butteker zousätzlech Mesurë schonn en place gesat haten.

