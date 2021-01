Den Iwwerbléck am eegene Land ze behalen, wat een elo wou, wéini um wei vill Auer dierf maachen ass scho schwéier genuch.

Ma wei eng Reegele gëllen iwwerhaapt an de Nopeschlänner. Am RTL-Faktencheck hu mir Iech déi aktuell Situatioun zesummegedroen.

A Frankräich gëllt am Prinzip de Couvre feu vun 20 Auer un, ausser a Regiounen, wou de Virus vill zirkuléiert. A well dat de Fall ass, gëllt an de franséischen Nopeschregiounen de Couvre feu vun 18 Auer.

All d'Mesuren am Detail:

Lëtzebuerg: https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html

Däitschland: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724

Frankräich: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Belsch: https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/