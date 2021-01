Bei Temperature vun tëscht -1 an 3 Grad um Mëttwoch de Moie kéint et duerch d'Néierschléi plazeweis glat ginn.

Um Moien ass haaptsächlech mat Schnéi a Schnéireen ze rechnen. Ënner 300 Meter kann et awer och reenen. Am Laf vum fréie Mëtteg soll et da méi dréche ginn an et kënnt just nach vereenzelt zu Schnéi oder Reen. D'Temperature wäerten dann awer och seelen iwwer 3 Grad klammen, haaptsächlech un der Musel soll et méi waarm bleiwen.

An der Nuecht op en Donneschdeg bleift et gréisstendeels dréchen, d'Temperature kënne grad am Éislek op bis zu -7 Grad erofgoen.

D'Wiederlag vu Kachelmann Wetter

Von Russland über Skandinavien bis nach Schottland erstreckt sich eine kräftige Hochdruckzone. Gleichzeitig befinden sich Tiefdruckgebiete über Polen und Tschechien. Sie lenken von Nordosten her winterlich kalte Luftmassen zu uns ins Großherzogtum. Die winterliche Wetterlage bleibt und bis zum Wochenende erhalten und bis inklusive Freitag kann es aus den kompakten Wolken stellenweise leicht schneien.

Jetzt:

Aktuell kommen von Deutschland her leichte Niederschläge auf. Dabei fällt Schnee oder Schneeregen, unterhalb 300 Meter auch Regen. Die Temperaturen liegen zwischen -1 Grad in Ëlwen und +3 Grad an der Mosel.

Heute:

Auch heute zeigt sich der Himmel zumeist dicht bewölkt. Dabei fällt vor allem in den Morgen- und Vormittagsstunden zeitweise Schnee oder Schneeregen, unterhalb 300 Meter auch Regen. Im weiteren Verlauf bleibt es dann überwiegend trocken und nur noch selten kommt es zu geringem Schneefall oder ein paar Tropfen. Es ist weiterhin kalt mit Werten zwischen -1 Grad rund um den Buurgplaatz und bis zu +3 Grad an der Mosel. Es weht schwacher Nordwind mit Böen um 20 km/h.

In der Nacht zum Donnerstag ist es wechselnd, oft auch stark bewölkt und überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen bei -2 bis -4 Grad, bei größeren Wolkenlücken in manchen Öslingtälern bis -7 Grad.

Aussichten:

Am Donnerstag stark bewölkt und vor allem im Ösling zeitweise leichter Schneefall. Nachmittags werden -1 bis +1 Grad erreicht.

Am Freitag viele Wolken und anfangs im Ösling noch ein paar Flocken, nachmittags meist trocken. Nachts um -1 Grad, tagsüber +2 Grad.

Am Samstag Nebel, dichte Wolken und nachmittags ein paar Auflockerungen. Trocken und kalt bei maximal +1 Grad.

Am Sonntag geht es mit hochnebelartiger Bewölkung und kurzen sonnigen Abschnitten weiter. Mit Sonne bis +1 Grad, sonst leichter Dauerfrost.