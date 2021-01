De Generaldirekter vun der Chambre des Métiers Tom Wirion begréisst, datt elo och Deeler vum Handwierk, wéi Coifferen an Esthétique nees opginn.

Dat wär ganz wichteg, well no 3 Méint zou géif et hei ëm Existenze goen. Dës Betriber wären och sanitär excellent opgestallt. Et géif elo dorëms goen, en Equiliber tëscht Gesondheet a Wirtschaft ze fannen an et soll een déi zwee net géinteneen ausspillen, dat géif d'Regierung den Ament versichen.

„Méi proaktiv gi bei der Impfung"

Wou d'Regierung vill méi aktiv a proaktiv misst ginn, wär bei der Impfung. Well et wär dat, wat géif erlaben, nees an eng Normalitéit ze kommen, méi Previsibilitéit ze kréien, am privaten, wéi am beruffleche Liewen.

Den Interview mam Direkter Chambre des Métiers Tom Wirion e Mëttwoch den Owend am Journal op der Tëlee.