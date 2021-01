E Mëttwoch op enger Pressekonferenz huet sech d'Gesondheetsministesch och iwwert d'Impfstrategie geäussert.

De Mount Januar wier e ganz kritesche Mount, esou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Mëttwoch de Mëtteg bei der Presentatioun vun der Entwécklung vun de Covid-Zuele vun der leschter Woch. Et misst een d'Entwécklung dowéinst den Ament konstant suivéieren.

Neiinfektiounen an Doudesfäll

Och wann d'Neiinfektiounen erofgaange sinn, wiere mer nach net op engem Stand, wou mir kéinte berouegt sinn. Den Taux de positivité ass den Ament bei den Tester, déi op Ordonnance gemaach ginn, bei bal 7%. Wann all d'Tester gekuckt ginn, da si knapps iwwer 3% vun allen Tester positiv. Déi béid Tauxe sinn an der leschter Woch liicht méi héich, wéi dat nach an der Woch virdrun de Fall war.

Déi lescht Vakanzewoch goufen et ronn 1.140 positiv Fäll am Land, dat sinn 11% manner wéi d'éischt Vakanzewoch. Dat schreift d'Santé an hirer Retrospektiv. Déi meescht vun dëse Leit hätten sech an hiren Familljen ugestach heescht et. Bei engem Drëttel vun allen Infektioune konnt d'Source awer net festgestallt ginn. D'Chifferen sinn awer mat Virsiicht z'interpretéieren, well just 34.000 Tester goufen - also 16.000 manner, wéi d'Woch virdrun.

D'brittesch Souche vum Virus gouf bis ewell bei 3 Patiente festgestallt. Iwwerdeems ginn zanter Hellegowend all Fluchpassagéier, déi aus Groussbritannien kommen, systematesch getest.

D'lescht Woch si weider 22 Persounen am Zesummenhang mam Coronavirus verscheet. D'Altersmoyenne vun dëse Leit läit bei 85 Joer.

D'Spideeler hunn 103 Hospitalisatioune gezielt; 32 Leit louchen op der Intensivstatioun - d'Spideeler goufe vun der Phas 4 an d'Phas 3 zeréckgefuer. Den Inzidenztaux goung weider zeréck a läit bei 181 Fäll op 100.000 Awunner op 7 Deeg gekuckt.

D'lescht Woch waren iwwerdeems ronn 3.500 infizéiert Leit am Isolement; 2.440 waren an enger Quarantän.

Mental Gesondheet

Wat déi mental Gesondheet ugeet, gesäit ee méi Depressiounen an och eng Tendenz fir Suicide, déi virun allem bei eelere Leit an d'Luucht geet, esou wéi och bei deene Jonken. Beim Contact Tracing ass dowéinst och geschoult Fachpersonal disponibel, fir via Telefon eng éischt Berodung kënnen ze maachen, wann esou Fäll sech manifestéieren.

Impfstrategie

D'Gesondheetsministesch huet d'Akafspolitik vu Lëtzebuerg an der EU nach emol verdeedegt. Bis ewell wiere vun der EU-Kommissioun 6 Kontrakter virgeschloe ginn, bei 5 wier zougeschloen ginn, esou d'Gesondheetsministesch. Duerch de Vertrag ass et verbueden, niewebäi nach ze verhandelen, betount d'Ministesch nach. Et misst ee waarden, dass de Vertrag ofgeschloss wier. Lëtzebuerg hätt och schonn nogefrot, wat d'Konditioune sinn, fir bei verschidde Pharmakonzerner kënnen nozebestellen, nieft der EU-Commande.

Iwwer eng Millioun Leit kéinten am Ganze geimpft ginn, wann all d'Bestellungen zesumme gerechent ginn, déi Lëtzebuerg bis ewell gemaach huet. 1.200 Leit si bis ewell hei am Land geimpft, weider geet et an deene 4 Spideeler, wou d'Santéspersonal soll geimpft ginn. Bis den 20. Januar sinn dann d'Rappelle virgesinn. A Fonctioun vun de Livraisoune geet et dann den 21. Januar weider. Duerch d'Zouloossung vum Vaccin vu Moderna wieren elo méi Méiglechkeeten op. Et wéisst een awer nach net, wéini de Vaccin vu Moderna zu Lëtzebuerg soll ukommen.

6.200 Residenten aus den Altersheemer solle vun e Mëttwoch un och geimpft ginn, dat soll mat mobillen Ekippe vun der Santé geschéien.

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 28 décembre au 3 janvier (06.01.2021)



Communiqué par: ministère de la Santé / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 1.267 à 1.135 personnes (-11%), tout comme le nombre de leurs contacts étroits identifiés, diminuant de 3.207 à 2.106 cas (-34%) la semaine précédente.

Ces chiffres sont à apprécier avec prudence, car le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 28 décembre au 3 janvier est moins élevé que lors de la semaine précédente, avec 33.948 tests contre 49.875.

En date du 3 janvier, le nombre d'infections actives s'élevait à 3.114 (par rapport à 4.995 au 27/12) et le nombre de personnes guéries est passé de 40.370 à 43.364. En ce qui concerne les décès, une baisse est à noter, avec 22 nouveaux décès en lien avec la COVID-19, contre 36 la semaine antérieure. La moyenne d'âge des personnes décédées est de 85 ans.

La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19 positif a baissé de 41,1 à 38,4 ans.

Pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier, 103 hospitalisations en soins normaux et 32 hospitalisations en soins intensifs de patients Covid ont été confirmées, contre 135, respectivement 37 la semaine précédente, permettant le retour de la phase 4 à la phase 3 dans les hôpitaux.

Le taux de reproduction effectif (RT eff) a cependant augmenté de 0,40 à 0,93%. Le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, large scale testing) se situe à 3,34% contre 2,54% la semaine précédente (moyenne sur la semaine). Notons que le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, s'élève à 6,86%.

Le taux d'incidence est de 181 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. À noter que pour la semaine du 21 décembre, le taux d'incidence s'élevait à 202 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Le taux d'incidence continue de diminuer dans toutes les autres tranches d'âge, sauf chez les personnes âgées de 60-74 ans et de 15-29 ans. La tendance semble s'inverser chez les 15-29 ans qui devient la tranche avec le taux d'incidence hebdomadaire la plus élevée avec 242 cas sur 100.000 personnes. La tranche d'âge des 60-74 ans a le taux d'incidence le plus bas avec 117 cas sur 100.000 personnes.

Quarantaines et isolements :

Pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier, 3.466 personnes se trouvaient en isolement (-25%) et 2.440 en quarantaine (-37% par rapport à la semaine précédente).

Contaminations :

Suite à la diminution du nombre de cas déclarés, l'analyse des sources de contaminations a pu être réalisée à nouveau sur la semaine entière. Pour les 1.135 nouveaux cas, le cercle familial reste de loin le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 51,4%.

Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable se stabilise autour de 28%.

3 cas du variant britannique détectés au Luxembourg :

Le LNS a actuellement mis en évidence le nouveau variant britannique chez 3 personnes.

Tous les passagers de tous les vols en provenance du Royaume Uni ont été contrôlés systématiquement depuis le 24 décembre. Tous les passagers, à l'exception d'une personne, avaient réalisé un test avant leur départ (le plus souvent antigénique). Les 27 passagers qui avaient réalisé leur test plus de 48h avant leur départ (Antigène et PCR) ont été testés une deuxième fois. Tous les tests étaient négatifs.

Fréquentation des Centres de consultation COVID-19 :

Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), ouverts au Kirchberg et à Esch-sur-Alzette, ont enregistré au total 5.663 passages, dont 411 passages pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 :

Le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), indique qu'au cours de la semaine du 28 décembre au 3 janvier, les flux de SARS CoV-2 dans les eaux usées demeurent élevés, bien qu'une tendance à la baisse ait pu être observée les semaines précédentes pour presque toutes les stations d'épuration étudiées individuellement.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.