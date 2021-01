Eng jonk couragéiert Lëtzebuergerin temoignéiert oppen iwwert déi ganz brutal haislech Gewalt, ënnert där si jorelaang gelidden huet.

D'Katy war grad emol 20 Joer jonk, wéi si dee Mann kennegeléiert huet, dee bis haut onverheelte Wonne bei hir hannerlooss huet. E charmante Mann, à priori, deen awer mat der Zäit och seng däischter Säite gewisen huet. Iwwert d'Joren huet si verbal a physesch Gewalt erlidden, deels ganz brutal, a virun den Ae vun hire Kanner. Angscht virum Doud war bei hir ganz reell an de Wee do eraus e laangwieregen, dee bis haut net klasséiert ass. Den RTL-Journalisten Deborah Ceccacci, Vidosava Kuzmic an Dan Wiroth huet si hir Geschicht erzielt, mam But d'Tabu-Thema "Gewalt am Stot" hei am Land endlech ze briechen.

Gewalt am Stot zu Lëtzebuerg

849 Mol huet 2019 d'Police hei am Land misste wéinst Gewalt am Stot an den Asaz. Ma dat si just Zuele vun deene Fäll, déi och gemellt ginn! De Lockdown an d'Pandemie, déi eis 2020 begleet an och elo weider begleet, bereet awer grad hei grouss Suergen. Well wann och déi meescht vun ons wärend der sanitärer Kris Doheem am sécherste waren, sou huet dat nach laang net fir jiddereen am Land gegëllt a scho guer net fir Affer vu Gewalt am Stot.

Eng Situatioun, déi den zoustännege Ministère natierlech alarméiert huet, besonnesch am Hibléck op déi offiziell Chifferen aus dem Ausland, déi eng däitlech Hausse vu Fäll wärend dem Lockdown gezeechent hunn! Zu Lëtzebuerg war dat allerdéngs anescht:

Taina Bofferding, Chancëgläichheetsministesch: "Mer gesinn un den Zuelen eng gewësse Stabilitéit. Et ass lo net vill méi aussergewéinlech, wa mer lo vergläiche mam Joer 2019. Mä d'sinn ëmmer Zuelen a mat Virsiicht muss een déi hannerfroen."

Eleng am November 2020 goufen et beispillsweis 71 Interventioune vun der Police wéinst Gewalt am Stot a 25 Expulsioune goufe vum Parquet gesprach. Mä dat sinn ebe just déi Fäll, déi och gemellt ginn. An et wier ee sech bewosst, datt grad an Zäiten, wou Famillen nach méi beienee sinn - wéinst engem Lockdown – d'Donkelziffer nach méi héich kéint leien. A genee aus deem Grond goufe wärend der Krisenzäit och vum zoustännege Ministère eng ganz Partie Outilen en place gesat.

Taina Bofferding: "Mer hunn zum Beispill Annonce geschalt a verschidde Sprooche fir d'Leit drop opmierksam ze maachen, notamment d'Affer. Fir se z'informéieren, datt et Hëllef gëtt, datt se net eleng sinn. Mir hunn eise Site violence.lu och a verschidde Sproochen opgestallt, fir och hei kënnen z'informéieren. An eng Hotline hu mer lancéiert, den 20 60 10 60, déi sech haaptsächlech un Affer riicht."

Wou no Hëllef froen? Hei e puer nëtzlech Websäiten

Ulafstell fir Affer vu Gewalt am Stot: https://violence.lu/en/

Associatioun vum Katy: https://www.taboospotlight.org/

Weider Informatiounen um Site vun "Femme en détresse": https://fed.lu/wp/