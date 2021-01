Dës onbegleete Flüchtlingen aus dem bekannte Camp a Griicheland ginn am Kader vum Brand vun Ufank September 2020 zu Lëtzebuerg opgeholl.

Bei de Mannerjäregen handelt et sech ëm Persounen aus Afghanistan an dem Burundi. De 15. Abrëll goufen 12 onbegleete Mineuren hei opgeholl, sou dass een elo op 16 kënnt.

Am Ganzen huet Lëtzebuerg 25 Refugiéen aus Griicheland opgeholl an huet sou d'Engagementer fir 2020 erfëllt.

Arrivée au Luxembourg de quatre mineurs non accompagnés depuis le camp de Moria en Grèce (07.01.2021)

Conformément aux engagements pris par le ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, suite à l'incendie qui s'était produit dans le camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos au début du mois de septembre 2020, le Luxembourg poursuit ses efforts de solidarité européenne en participant à la relocalisation de réfugiés depuis la Grèce dans l'objectif d'atténuer la situation précaire dans les camps de réfugiés surpeuplés dans cet État membre de l'Union européenne.

C'est dans ce contexte que, après l'arrivée de deux familles d'origine afghane les 29 septembre et 30 novembre 2020, le Luxembourg a accueilli en date du 7 janvier 2021 quatre mineurs non accompagnés depuis le camp de Moria. Il s'agit de ressortissants afghans et burundais.

Avec l'arrivée de ces quatre jeunes, qui s'ajoutent aux douze mineurs non accompagnés déjà arrivés le 15 avril 2020, le Luxembourg a respecté ses engagements pris en 2020 envers la Grèce en relocalisant un total de 25 réfugiés, dont 16 mineurs non accompagnés.

Des représentants de la Direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes et de l'Office national de l'accueil (ONA) étaient présents à l'aéroport pour accueillir les personnes.

Il est prévu que les demandeurs de protection internationale relocalisés parcourent au Luxembourg la procédure d'asile telle que prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.