Esou eng Entitéit géif et der CSSF no net ginn.

D'Finanzopsiicht CSSF warnt virun enger "Bit-Forex LTD", déi um Internet ugëtt, zu Ettelbréck an der Groussgaass etabléiert ze sinn an Investissiounszerwisser ubidde wëll.

Der CSSF wier keng esou eng Entitéit bekannt an déi hätt och keen Agrement fir zu Lëtzebuerg Finanz-Zerwisser unzebidden.