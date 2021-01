E Freideg de Mëtteg gëtt iwwert dat neit Covid-Gesetz ofgestëmmt.

Mat dësem Gesetz géinge jo vill Restriktiounen annuléiert ginn. Notamment kënnen och net-essentiell Butteker nees opmaachen, Sport a Kultur ass ënnert gewësse Bedéngungen méiglech an och d'Schoule kéinte gréisstendeels normal funktionéieren. De Couvre-feu géing dann och net um 21 Auer ufänken, mä eréischt um 23 Auer.

Et bleift awer derbäi, dass ee weiderhi just 2 Leit aus engem Stot däerf bei sech doheem empfänken an den Alkoholverbuet am ëffentleche Raum bleift och bestoen.

De projet de loi dierft mat de Stëmme vun der Majoritéit ugeholl ginn, well d'ganz Oppositioun en Donneschdeg confirméiert huet, d'Gesetz net mat ze droen, a vun enger onvirsiichteger Regierungspolitik geschwat huet.