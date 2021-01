Da mellt d'Police weider an Abroch an der Stad, wou e Verdächtege verhaft gouf an en Automobilist, dee säi Permis verluer huet.

Kuerz no 15 Auer en Donneschdeg ass der Police en Automobilist opgefall, deen d'Virfaart zu Bouneweg net respektéiert huet. Den Auto gouf ugehalen an d'Police wollt de Chauffer kontrolléieren. Wéi d'Beamten awer de Geroch vu Marihuana an d'Nues kruten, huet den Automobilist op de Gas gedréckt a probéiert, sech dovun ze maachen. Vun der Rue des Ardennes ass et an d'Rue August Lumière gaangen, wou de flüchtege Chauffer mat engem weideren Déngschtwon vun der Police kollidéiert ass.

Ma fir den Onéierlechen war d'Aktioun nach net eriwwer, well hien nach probéiert huet, fir fortzelafen. Wäit koum hien awer net an d'Beamte konnten hie festhuelen. Am Auto goufen 230 Gramm Marihuana, ronn 27 Gramm Heroin an e bëssen Haschisch fonnt. Weider hat de Mann en Jammer, fir Signaler ze stéieren, bei sech esou wéi eng Gaspistoul a Pefferspray. Beim Mann selwer gouf eng gréisser Zomm Borgeld fonnt. Ma domadder net genuch. Bei der Iwwerpréiwung koum eraus, datt de Mann den Auto, mat deem hien ënnerwee war, a Frankräich geklaut hat.

De Parquet huet de Mann verhafte gelooss an d'Drogen, d'Waffen an Boergeld, esou wéi och den Auto, goufe saiséiert. Zwee Beamte goufe bei dësem Tëschefall liicht blesséiert.

Da mellt d'Police nach géint 17.00 Auer en Abroch an d'Kellerraim vun engem Gebai an der Avenue Victor Hugo an der Stad. Den Awunner war eng Persoun, déi näischt am Gebai verluer hat, opgefall a gouf vun hinne um fortlafen gehënnert. Beim Mann konnte geklaute Saache fonnt ginn a de Parquet huet seng Verhaftung ordonnéiert.

En alkoholiséierten Automobilist war géint 17.15 Auer zu Déifferdeng opgefall, well hien eng rout Luucht ignoréiert hat. De Alkoholtest war däitlech ze héich, esou datt de Mann de Permis huet missten ofginn.

De CGDIS mellt dann nach en Accident an der Nuecht géint 4.35 Auer op der A13 tëscht Diddeleng a Keel. En Automobilist hat d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an hat sech iwwerschloen. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vun Diddeleng a Beetebuerg esou wéi och de Samu.