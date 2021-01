D'Impfdosen, déi bis well an de Grand-Duché geliwwert goufen, ginn duer, fir 4.875 Mënschen ze impfen.

Vum aktuelle Vaccin vu Biontech/Pfizer muss ee jo zwou Dose kréien an engem Intervall vun 21 Deeg. D'Gesondheetsberuffer an d'Personal aus de Spideeler, déi liberal Gesondheetsberuffer, d'Personal aus den Altersheemer a vun de mobille Fleegeservicer an d'Residenten an den Altersheemer hu fir den Ament Prioritéit, fir geimpft ze ginn.

D'Quantitéit, déi mer bis ewell kruten, geet net duer, fir all d'Leit aus deene 4 Kategorien. Mä bis Enn Mäerz solle genuch Vaccinen do sinn, fir 39.000 Leit, krut d'Regierung vu Biontech/Pfizer verséchert.

Den Impfstoff vu Moderna ass elo och an der EU zougelooss, sou datt och där Dose misste geliwwert ginn.

Dat alles äntwert d'Regierung op eng urgent parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierten Hansen, Halsdorf a Wiseler.

PDF: Äntwert op eng parlamentaresch Fro vu Wiseler, Halsdorf an Hansen

Wéi vill Leit goufe schonn hei am Land geimpft?

Déi éischt Deeg vum 30. Dezember u waren et der 1.200. Alles Leit aus dem Gesondsheets- a Fleegeberäich. Geschwë gëtt och an de Spideeler selwer geimpft. E Mëttwoch huet een och ugefaangen, d'Leit an den Altersheemer ze impfen. 11 Alters- a Fleegeheemer sinn an enger éischter Phas bis de 14. Januar un der Rei.

6.200 Residenten an 52 Altersheemer gëtt et am Ganzen.