Independanten, déi finanziell ënnert der Kris leiden, kréien ënnert d'Äerm gegraff.

Am Regierungsrot krut e Freideg de Moien eng nei finanziell Hëllef de Feu vert. Et handelt sech ëm eng eemoleg Hëllef, déi net muss rembourséiert ginn.

D'Montante gi jee no Independant op 3.000, 3.500 oder 4.000 Euro fixéiert.

Viséiert si Leit, bei deenen d'fräiberufflech Professioun d'Haaptaktivitéit ass. Si musse bei der Sécurité sociale affiliéiert sinn. De beruffleche Revenu muss op d'mannst een Drëttel vum Mindestloun sinn an däerf maximal duebel sou vill wéi de Salaire social minimum ausmaachen.

De Gesetzprojet soll sou séier et geet an der Chamber deposéiert ginn, heescht et vum Mëttelstandsminister Lex Delles.

Communiqué

Nouvelle indemnité non remboursable en faveur des indépendants (08.01.2021)

Communiqué par: Direction générale des classes moyennes

Le gouvernement luxembourgeois a décidé de renforcer le soutien aux indépendants touchés par les conséquences financières de la pandémie du COVID-19. En date du 8 janvier 2021, le Conseil de gouvernement a ainsi approuvé, sur proposition du ministre des Classes moyennes, Lex Delles, un projet de loi visant à mettre en place une nouvelle aide financière, unique et non remboursable, en faveur des indépendants.

Le montant de la nouvelle aide varie en fonction de la tranche de revenu cotisable dans laquelle la personne se situe, ces montants étant fixés à 3.000, 3.500 et 4.000 euros. Cette aide bénéficiera aux personnes qui ont le statut d'indépendant à titre principal, qui sont affiliées en tant que tel à la sécurité sociale et dont le revenu professionnel doit être au moins égal ou supérieur à un tiers du salaire social minimum et ne doit pas dépasser le montant de deux fois et demi le salaire social minimum.

Le ministre des Classes moyennes a déclaré que «les indépendants, qui ont le courage d'entreprendre et représentent un maillon indispensable de notre économie, sont fortement touchés par la crise actuelle. Il est indispensable de renforcer le soutien aux indépendants afin de les aider à traverser cette période difficile. C'est la raison pour laquelle une nouvelle aide non remboursable pour les indépendants sera mise en place.»

Le projet de loi visant à mettre en place une nouvelle aide financière en faveur des indépendants sera déposé à la Chambre des députés dans les meilleurs délais.