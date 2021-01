Et ass d'Reform vun der Taxisreform 2016, déi um Freideg am Regierungsrot festgehale gouf.

D'Präisser fir de Client sollten erofgoen, dat huet net geklappt. Dowéinst kommen elo weider Ännerungen. Sou ginn déi geographesch Zonen ofgeschaaft. All Taxi kann an Zukunft am ganze Land ënnerwee sinn.

D'Locatiounsautoe mat Chauffere falen an Zukunft och ënner d'Taxisgesetz. Fir si ware Reegele bis ewell manner streng. Da muss en Trajet mat engem Locatiounsauto am viraus reservéiert ginn, bei engem Taxi ass dat net de Fall.

D'Limitatioun vun der Zuel vun de Lizenze gëtt ofgeschaaft, genau wéi den Ënnerscheed tëscht den normale Lizenzen an deene mat null Emissiounen.

Et kënnt och een obligatoreschen Examen fir all neien Taxichauffer. Maximal däerf de Chauffer 70 Joer al sinn.

Déi nei Reegele solle vum nächste Joer – 2022 - u gëllen.