En date du 7 janvier 2021, une réunion de travail interministérielle a eu lieu par visioconférence avec les représentants de l’Association nationale des infirmières et infirmiers du Luxembourg (ANIL). À cet échange, qui fait suite à une première réunion entre le Premier ministre et l’ANIL en novembre dernier, ont participé, outre le Premier ministre, Xavier Bettel, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, la ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, ainsi que le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider. La réunion a permis d’approfondir les discussions et de proposer des actions concrètes pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre du secteur. Les axes de travail prioritaires concernent l’offre d’une formation à la profession attractive et en phase avec la complexité croissante de la profession, ainsi que la valorisation de la profession et de son image auprès du grand public. Le Premier ministre s’est montré optimiste quant à la mise en place rapide d’un nouveau modèle de formation pour les infirmier(e)s: «La crise sanitaire que nous vivons a exposé l’énorme importance que revêt la profession de l’infirmier(e) dans un système de santé opérationnel et de qualité. Nous remercions vivement les infirmier(e)s pour leur engagement sans faille. Face à la pénurie de personnel de soins que nous rencontrons, nous avons une obligation de former davantage de personnel qualifié au Grand-Duché. L’adaptation et la revalorisation de l’offre de formation à travers l’introduction d’un diplôme de bachelor pour certaines catégories d’infirmiers – le niveau de BTS serait également maintenu – est une des pistes à l’étude. Les travaux se poursuivront au sein du comité interministériel ad hoc mis en place par le gouvernement en conseil le 24 janvier 2020. Le gouvernement en conseil statuera encore au premier trimestre de cette année. Les échanges fructueux avec l’ANIL se poursuivront.»