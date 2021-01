Eng gréisser Polemik a Baueren-a Jeeër-Kreesser huet et jo ginn, nodeems beim virleschte Covid-Gesetz d'Klappjuegd als Fräizäitaktivitéit ugesi gouf.

Dowéinst gouf d'Klappjuegd och temporär verbueden. Mam Gesetz, dat vun e Méindeg un a Kraaft ass, ass dësen Artikel nees revidéiert, sou datt vum 11. Januar u kleng Klappjuegte mat maximal 10 Leit erlaabt sinn. Och Dréckjuegten dierfen organiséiert ginn.

D'Juegd fält deemno ënnert d'Restriktiounen, déi fir e Rassemblement gëllen, sou datt d'Jeeër an d'Kläpper mussen e Mask unhunn an eng Distanz vun 2 Meter halen.

Bei Rassemblementer vun iwwer 10 Leit mussen dës jo och nach eng Sëtzplaz hunn - eng quasi Onméiglechkeet bei der Juegd. Et ass dann och verbueden, datt Iessen an Drénken am Kader vun der Juegd zerwéiert ginn - d'traditionellt Juegdiesse fält also flaach.

Dës Reegelen fir d'Organisatioun vun enger Juegd gëllen de ganze Mount Januar, also nach 3 Wochen.

Datt d'Ofschosspläng, déi fir eng Juegdperiod gëllen, net kënnen agehale ginn, mengt d'zoustänneg Ministesch net. Wéi d'Carole Dieschbourg an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den LSAP-Deputéierten Asselborn-Bintz an Engel seet, dauert d'Juegdperiod 3 Joer, wat dem Piechter eng laang Zäit gëtt, fir seng Pläng anzehalen an d'fixéiert Quantitéit Wëld ze schéissen.

D'Ministesch verstoppt awer net, datt de Wëldschued déi duerch Wëllschwäin entstinn, déi lescht Joren zolidd geklommen ass. Dorunner hätt och d'Fräizäitjuegd näischt geännert.

Bannent de leschten 2 Joer goufen iwwerdeems bal 500 doudeg Déiere laanscht d'Stroosse fonnt, déi wuel duerch Verkéiersaccidenter gestuerwe sinn. Eng Statistik iwwer Wëldaccidenter gëtt et keng.

Fakt ass der grénger Ministesch no awer, datt duerch Klappjuegten d'Wëld am Dag gestéiert gëtt an et natierlech och zu Accidenter kënnt, woubäi d'Wëld soss ouni Juegd géif an enger Deckung raschten a net op d'Strooss gedriwwe ginn.

Communiqué

Mise à jour de la note concernant l'organisation des chasses en battue en période de Covid-19 (08.01.2021)

Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / ministère de la Santé / Administration de la nature et des forêts / Direction de la santé

La modification de la loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (la «Loi Covid») adoptée par le législateur en date du 8 janvier 2021 abroge l'ancien article 3sexies concernant les restrictions en relation avec la pratique d'activités récréatives. À partir du 11 janvier 2021, les règles générales en relation avec les rassemblements, telles que prévues à l'article 4 de la prédite loi, s'appliquent à ces activités, et donc également à l'exercice de la chasse.

Les chasses en battue sont à considérer comme un «rassemblement» tel que défini par la loi en question. Aucune exception n'est prévue pour l'exercice de la chasse.

Tout rassemblement entre quatre et 10 personnes est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres.

Tout rassemblement entre 11 et 100 personnes, à l'intérieur ou à l'extérieur, est soumis à la triple condition que les personnes 1. portent un masque, 2. se voient assigner des places assises, et 3. observent une distance minimale de deux mètres.

Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits.

Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l'occasion d'un rassemblement reste interdite. Les déjeuners et dîners de chasse restent dès lors interdits. La loi ne fait pas de différence entre les repas pris à l'intérieur ou à l'extérieur. La consommation de boissons alcooliques est également interdite.

Les dispositions énumérées ci-dessus sont d'application dès lundi 11 janvier 2021 et ce, jusqu'au 31 janvier 2021, et ne valent que si la législation relative au Covid-19 ne change pas. Néanmoins, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, il ne peut être exclu que les règles changent dans les mois qui suivent. Dans ce cas, les organisateurs des chasses en battue devront s'adapter pour respecter les mesures en vigueur à ce moment-là.