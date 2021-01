Le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et l’Administration de l’environnement lancent la consultation publique pour le Plan national de la qualité de l’air (PNQA) le 13 janvier 2021. Le Plan a été élaboré suite aux dépassements de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote (NO 2 ) dans l'air ambiant, dans les années précédant 2020. Ces dépassements ont été constatés à sept emplacements situés le long de routes à circulation intense sur le territoire des communes suivantes: Hesperange, Bascharage, Esch-sur-Alzette, Differdange, Ville de Luxembourg, Remich et Echternach. Le plan fournit des prévisions pour les immissions aux emplacements critiques jusqu’à l’année 2023 et encadre la mise en œuvre d’actions ciblées afin de parvenir à réduire la pollution de l’air ambiant par le dioxyde d’azote (NO 2 ) jusqu’en 2024 au plus tard. Jusqu’au 13 mars 2021, les citoyens et les communes peuvent consulter le plan dans son entièreté et émettre leur avis à l’Administration de l’environnement via la nouvelle plateforme électronique www.enquetes-publiques.lu. Toutes les informations sur cette enquête publique peuvent être consultées sur www.emwelt.lu dans la rubrique actualités. Besser Loft fir méi Liewensqualitéit : Consultation publique fir den nationale Loftqualitéitsplang gëtt lancéiert De Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an d’Ëmweltverwaltung informéieren iwwer d’Consultation publique zum nationalen Loftqualitéitsplang. Vum 13. Januar u kënne Bierger a Gemengen de Plang consultéieren an hiren Avis dozou bei der Ëmweltverwaltung ofginn. Wéinst Iwwerschreidungen vun de Grenzwäerter vum Stéckstoffdioxid (NO 2 ), déi virum Joer 2020 op 7 verschiddene Plazen uechter d’Land festgestallt goufen, proposéiert de Plang verschidde Mesuren, déi d’Loftqualitéit op dëse sougenannten „Hot Spots“ bis spéitstens 2024 solle verbesseren. D’Iwwerschreidungen goufen laanscht Stroosse mat staarkem Verkéiersopkommes an de Gemengen Hesper, Nidderkäerjeng, Esch-Uelzecht, Déifferdeng, Stad Lëtzebuerg, Réimech an Iechternach gemooss. Bis den 13. Mäerz 2021 huet all Bierger an Gemeng d’Méiglechkeet, de komplette Plang ze consultéieren an en Avis dozou bei der Ëmweltverwaltung anzereechen iwwert déi nei elektronesch Plattform www.enquetes-publiques.lu. All d’Informatiounen iwwer d’Consultation publique fënnt een www.emwelt.lu an der Rubrik Aktualitéiten.