Hie gouf en Dënschdeg de Moie vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt.

De Communiqué

Assermentation de Erny Strecker en tant qu'échevin de la commune de Roeser (12.01.2021)

Communiqué par: ministère de l'Intérieur Par arrêté ministériel du 12 janvier 2021, Erny Strecker a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Roeser.

Le 12 janvier 2021 à 10 h 30, l'intéressé a prêté entre les mains de Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur, le serment prescrit par l'article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.»