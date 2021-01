D’Impfbereedschaft vum Personal wier relativ grouss, d’Rendez-vouse wiere scho bal all fort.

Impfcampagne am Spidol - Reportage Fanny Kinsch

Zanter en Dënschdeg gëtt an de Spideeler uechter d’Land géint de Corona-Virus geimpft. Dat ganzt Personal, also Dokteren, Infirmièren, Botzpersonal, Kichepersonal, Zouliwwerer, soll d’Méiglechkeet kréien, geimpft ze kréien.

Impfungen Hôpitaux Robert Schuman (12.01.21) © Fanny Kinsch

D’Press krut en Dënschdeg de Moien en Abléck an d’Impf-Statioun vun den Hôpitaux Robert Schuman um Kierchbierg, wou och d’Personal aus dem Rehazenter a vun Omega 90 geimpft gëtt, 3.700 Persounen an enger éischter Phas.

219 Mataarbechter ware schonn am Dezember an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg geimpft ginn, seet de Marc Glesener, Kommunikatiounsbeobtraachte vun den Hôpitaux Robert Schumann: "Mir hunn u sech 2 grouss Gruppen, dat eent ass d'Prioritéit, déi Leit déi um Terrain direkt mat Covid-Patiente schaffen, an déi 2. grouss Grupp ass de Recht vun de Leit. Dat heescht mir hunn eng Prioritéit ganz cibléiert gemaach am Ufank, a vun elo un ass et fir d'ganzt Personal. Dat heescht 3'700 Leit Personal HRS + Zouliwwerer + Haus Omega + Rehazenter an dat kënnt dann op en Total vun ëm déi 3'700 Leit."

Zanter enger Woch kann d'Personal sech aschreiwe fir geimpft ze ginn, eng 1'000 Persounen hunn dat och scho gemaach, sou dass 10 vun 12 Deeg schonn ausgebucht wieren. Nach bis Enn Mäerz soll d'Personal duerchgeimpft sinn, seet de Generaldirekter vun den Hôpitaux Robert Schumann Dr Claude Schummer: "Den Optrag ass jo vun der Regierung komm, dass mer d'Spidolsleit prioritär maachen, dat wëll ech och maachen, ech wëll och um Enn vun der Woch jidderengem, deen hei am Spidol schafft eng Invitatioun kënne ginn an ech wëll och Enn Mäerz fäerdeg sinn, mee de Wonsch ass, dass mer net ophale mat eise Leit, ech wéilt och en Effort maachen, dass mer och kënnen eis vulnerabel Patienten impfen esoubal d'Spidolspersonal geimpft ass."

"D'lescht Woch huet déi europäesch Medikamentenagence Ema decidéiert, datt am Plaz 5 och 6 Impfdosissen aus engem Flaccon vu Biontech/Pfizer kënne geholl ginn. Et hätt een dat scho probéiert, seet d'Anne Otto, Responsabel vun der Apdikt am Spidol um Kierchbierg, a mat präziser Aarbecht kréich een och eng 6. eraus. Et wier een awer nach virsiichteg."

D’Impfbereedschaft vum Personal wier relativ grouss, d’Rendez-vouse wiere scho bal all fort. Et wéilt ee bis Mäerz dat ganzt Personal geimpft hunn, sou de Generaldirekter Dokter Claude Schummer. Duerno wéilt een dann och vulnerabel Patienten impfen.