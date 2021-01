Den Nach-US-Ausseminister Mike Pompeo annuléiert seng Visitt hei am Grand-Duché, sou d’New York Times.

D’US-Zeitung schreift de Grond fir dës Annulatioun kéim, nodeems de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn den US-President Donald Trump hei op RTL als „Kriminellen“ a „politesche Brandstëfter“ bezeechent hat.

De Mike Pompeo ass ënnerwee fir e Mëttwoch an der Belsch ze sinn. Hie sollt vun der Rees profitéieren, fir e Stopp am Grand-Duché ze maachen, wat en elo also awer net mécht.