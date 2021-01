Bannent der leschter Woch huet d'Police ronn 430 Kontrollen am Kader vun de Covid-19-Mesuren duerchgefouert.

Bei den 18 ausgestallte Protokoller goufen deels Berichter un déi zoustänneg Autoritéite geschéckt, well sech an der Haaptsaach Mannerjäreger net un déi sanitär Virschrëfte gehalen hunn.

Ronn 190 Persoune kruten en Avertissement taxé, a ronn 75 % vun dëse Fäll well géint d'Ausgangsspär tëscht 21 a 6 Auer verstouss gouf.

De 6. Januar gouf d'Police donieft géint 17 Auer an e Bësch tëscht dem Briddel a Stroosse geruff, well sech do e Grupp Leit versammelt hat. D'Leit hu sech weder un d'Distanze gehalen, nach un d'Maskeflicht an un de Konsumverbuet vun Alkohol am ëffentleche Raum. Déi 8 bedeelegt Persoune kruten en Avertissement taxé.