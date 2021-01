Den Ëmweltministère an d’Ëmweltverwaltung lancéieren um Mëttwoch eng ëffentlech Consultatioun, fir en nationale Plang vun der Loft-Qualitéit.

Dëse gouf an d’Weeër geleet, nodeems an de leschte Joren ëmmer méi dacks d’Grenzwäerter vun de Stéckstoff-Dioxyden iwwerschratt goufen, dat op 7 Miess-Statiounen, déi laanscht Haaptverkéiersaxenleien, Beispillsweis an de Gemengen Hesper, Käerjeng, Esch oder zu Iechternach.

Mam Plang solle bis spéitstens 2024 déi Wäerter nees kënnen normaliséiert ginn.

Bis den 13. Mäerz kréien d’Gemengen an d’Bierger Abléck an de ganze Plang, via den Internetsite enquetes-publiques.lu. Do kann een dann och säin Avis ofginn a Remarke maachen. Detailer ginn et och op emwelt.lu.