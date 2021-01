Um Mëttwoch kuerz virun 10 Auer koum et zu Bartreng zu engem Hausbrand. Éischten Informatiounen no gouf dobäi keng Persoun blesséiert.

Wéi am Trafic-Info ze liesen ass, wier d'Rue des Romains bis op Weideres tëscht der Rue de Mamer an der Cité Riedgen gespaart. D'Feier ass an engem Eefamilljenhaus ausgebrach. Pompjeeën aus der Stad, vu Bartreng, Mamer a Kielen sinn op der Plaz, fir ze läschen.

Donieft mellt den 112 zwee Verkéiersaccidenter, all Kéiers géint 9.20 Auer. Zwee Autoe waren op der A3 op Héischt vu Léiweng an en Accident verwéckelt, et gouf awer kee blesséiert. Ee Blesséierte gouf et par konter bei enger Kollisioun tëscht engem Bus an engem Auto zu Rëmerschen.