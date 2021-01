D'Propos vun der Familljeministesch soll e Paradigmewiessel bréngen. An Zukunft soll d'Recht op d'Prestations familiales net méi un d'Kand gebonne sinn.

"All Kand soll d'nämmlecht behandelt ginn a puncto Kannergeld." Dat sot d'Familljeminister Corinne Cahen am RTL-Interview. No engem Urteel zejoert vum europäesche Geriichtshaff iwwert d'Kannergeld fir Frontalieren, hunn de Familljeministère an d'Zukunftskeess laang dru geschafft, eng Léisung ze fannen, fir datt d'Lëtzebuerger Legislatioun an Zukunft konform mam europäesche Recht ass. D'Ministesch huet en Dënschdeg eng méiglech Propos an der zoustänneger Chamberkommissioun presentéiert.

Am Fall, wou zum Beispill e Papp hei am Land schafft, awer net de legale Papp vum Kand ass, gouf de Complement fir d'Kannergeld net vu Lëtzebuerg bezuelt. Dem Urteel vum 2. Abrëll 2020 no läit Lëtzebuerg domat awer falsch an dierft d'Bezuelen net refuséieren. D'Propos vun der Familljeministesch soll e Paradigmewiessel bréngen. An Zukunft soll d'Recht op d'Prestations familiales net méi un d'Kand gebonne sinn, erkläert d'Familljeministesch.

Corinne Cahen: Dass da fir jiddereen den Travailleur, au sens large, d'Recht opmécht. Dat kann och ee sinn dee Chômage kritt, deen de Revis kritt. Jiddereen géif d'Recht fir d'Kand opmaachen, mee mir géifen Abusen am Ausland evitéieren, déi mer net kënne kontrolléieren. Nämlech datt bemol Kanner géifen optauchen, wou mir net kéinte kontrolléieren, ob et déi iwwerhaapt gëtt oder se och wierklech an deem Haushalt wunnen, vun deem deen dat virgëtt.



Domat géif een eng Gläichstellung tëscht Residenten an Net-Residentë schafen. Bei verschidde Kategorië vu Leit missten nach extra Dispositioune geholl ginn. Zum Beispill am Fall wou 2 Studenten e Kand kréien an kee vu béiden e Studentenjob huet.



Corinne Cahen: An deem Fall géif d'Kees extra Dispositiounen huelen, datt déi d'Kannergeld och kréien.



Eng Kategorie, déi bei dëser Propos ewechfält, sinn d'Fäll wou d'Elteren allebéid bei den europäeschen Institutioune schaffen.



Corinne Cahen: An déi 3. Kategorie sinn déi Leit, déi net schaffen, well se vun deem liewe wat se hunn. Déi net ugemellt sinn, net schaffen. Déi géingen an Zukunft kee Kannergeld méi an Usproch huelen. Mir géifen eng Disposition transitoire proposéieren, fir datt dat ausleeft an net radikal ophält.



Vue datt et hei drëm geet, en Urteel ze respektéieren, ass d'Ministesch zouversiichtlech, datt en entspriechenden Text esou séier wéi méiglech op den Instanzewee bruecht ka ginn.