Zanter e Méindeg dierfen d'Butteker ënner strenge Mesuren nees hir Dieren opmaachen. E richtegen Undrang gouf et nom kuerzen zweete Lockdown awer net.

Kleeder a Schong waren ënnert anerem zwee Artikelen, déi een elo 2 Woche laang net méi am Buttek ze kafe krut, an anere Wierder goungen d'Onlinebestellungen an d'Luucht.

De Maurizio Fecchi, deen zanter 30 Joer säi Buttek bedreift, probéiert natierlech, de Fuerderunge vun der Regierung gerecht ze ginn. Niewent den Desinfektiounsmëttel probéiert hien d'Zuel vun de Clienten ze limitéieren.

Mä wat huet de Leit eigentlech am meeschte gefeelt, a wat beweegt se, deen éischten Dag no der Reouverture vun de Geschäfter als Éischten am Buttek ze sinn? Eng Schlaang gouf et net virun der Dier, vill Clientë komme Schong a Kleeder ëmtauschen, déi se fir Chrëschtdag kruten. Anerer kommen aus Frankräich an aus der Belsch, well se léiwer zu Lëtzebuerg wëlle shoppen.

Fir de Maurizio war et e schwéiert Joer an esou ewéi bei villen Aneren, ass d'Perte zanter dem Ufank vun der Pandemie enorm. Seng Perte läit den Ament bei 150.000 Euro an et ass nach net eriwwer.

An den Akafszenteren, wou jo och villes ewechgespaart war, gouf kee Stuerm deen éischten Dag bei der Reouverture vun de Rayonen, wou dës Produite verkaf goufen. E schéngt, ewéi wann dës manner gebrauchte Produiten net vermësst goufen, a wann, hunn d’Leit et um Internet online bestallt. Obwuel sech vill Leit op de sozialen Netzwierker driwwer opgereegt hunn, dass ee keen Zougang méi zu dëse Produiten hätt, ginn dës elo awer net "méi" verkaaft, wéi dat virdrun de Fall war.

Wat déi finanziell Perte wéinst den zouene Rayonen an den Akafszentren ugeet, do wier et nach ze fréi, fir eppes kënnen driwwer ze soen. Ma lues a lues leeft de Business awer nees u bei de Geschäftsleit.