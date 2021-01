Déi lescht Méint waren net einfach fir d'Schwämmen hei am Land. Trotz zouenen Diere sinn d'Käschte weider héich bliwwen.

Wéi all aner Schwämme missten och "Les Thermes" zu Stroossen fir länger Zäit ganz zoumaachen. Am Summer si si och méi spéit opgaange wéi déi aner. De Grond heivir: Si hunn de Confinement genotzt, fir verschidde Changementer an hirem Domaine virzehuelen.

Sou goufen dann nei Plättercher geluecht an dräi nei Attraktiounen an d'Haus bruecht. Do wier déi nei Rutsch, déi ganz ënnert dem Motto "Space Shuttle" steet a wou een elo zu drëtt kann eng Course maachen. Dann hu si och eng sougenannte "Living Wall" tëschent dem Kannerbaseng an de Rutschen opgeriicht. Déi kann ee sech bësse wéi en interaktiven an digitalen Aquarium virstellen.

Donieft gouf iwwer d'Summerméint och en „Universum-Spraypark" mat Waasserfontäne fir d'Kanner baussen opgeriicht. Dee wäert och erëm installéiert ginn, soubal d'Wieder et zouléisst.

Am Dezember hu si och en neien Image-Video rausbruecht. „Expect the Unexpected" gouf iwwer dräi Deeg gedréit a soll op spilleresch Aart a Weis de ganze Komplex vun "Les Thermes" weisen.

Mä wéi hu si soss déi lescht Méint materlieft? Wéi héich war de finanzielle Schued iwwer dat lescht Joer? A wie misst schlussendlech dofir opkommen?

Héich Käschten trotz zouenen Dieren

De Syndicat Les Thermes hat d'Attraktioune finanzéiert. Dëse besteet aus zwou Gemengen: Bartreng a Stroossen. Den Här Greiveldinger war wärend dem Confinement nach Buergermeeschter vu Stroossen. Him no wiere Schwämme finanziell ni rentabel – ma 2020 wieren d'Käschte fir béid Gemengen awer e gudde Krack eropgaangen. Souwuel Bartreng wéi och Stroossen hätten d'lescht Joer ëm 1.6 Milliounen Euro an d'Thermen investéiert. Obschonns keng Clientë konnte kommen, sinn d'Käschten och net weider erofgaangen.

Och am Fitnesszenter huet sech sou Munches geännert. Sou ginn d'Gruppecoursen zum Beispill fir den Ament online gehalen. Fir de Gerant vum Fitness ass dëst eng richteg Amelioratioun am Verglach zum éischte Confinement.

"Les Thermes" si fir den Ament just fir Schoulklassen op. An der Hoffnung, dass se villäicht schonn am Summer all hir Clienten erëm kënne begréissen – an dat da ganz ouni Restriktiounen.

