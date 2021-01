Eng Fro, déi vill Leit sech stellen, ass déi, wie responsabel ass am Fall wou Niewewierkungen duerch e Corona-Vaccin optrieden.

Schützt de Corona-Vaccin een och géint Mutatioune vum Virus? Wien ass responsabel am Fall vun Niewewierkungen? A soll ee sech impfe loossen, wann een de Virus schonn hat? Dës an aner Froe goufen och e Mëttwoch de Mëtteg am Kader vum sougenannte "Midi du consommateur européen" gestallt, bei deem sech alles ëm de Corona-Vaccin gedréint huet. Op villes gouf et Äntwerten, wann och net op alles.

Froestonn zu de Vaccinen - Reportage Claudia Kollwelter

Wat d'Impf-Strategie zu Lëtzebuerg ugeet, huet den Direkter vun der Santé Jean-Claude Schmit op en Neits drop opmierksam gemaach, datt offiziell nach net decidéiert ass, wie wéini un d'Rei kënnt. Nieft dem Impfzenter um Lampertsbierg gëtt deen zu Esch aktuell preparéiert an et soll nach een an den Norde kommen. Mä donieft wieren nach zwee zousätzlecher am Gespréich: "Een no un der Stad, mä a Richtung Oste vum Land, a warscheinlech och nach een am Süd-Oste vum Land."



Den Dr. Jean-Claude Schmit huet och confirméiert, datt e Mëttwoch am Nomëtteg déi speziell Nolen ukomm sinn, fir 6 amplaz vu 5 Dosen aus dem Biontech/Pfizer-Impfstoff ze zéien: "Dat erlaabt et eis, e Plus vun 20% vun Impfungen ze maachen."



Eng Fro, déi vill Leit sech stellen, ass déi, wie responsabel ass am Fall wou Niewewierkungen duerch e Corona-Vaccin optrieden. Déi Fro géif sech awer net elo eréischt stellen, seet den Direkter vun der Santé, mä och scho bei aneren Impfstoffer: "Et ass kloer, datt wann e Produzent e Feeler mécht bei der Produktioun vu sengem Vaccin oder dem Stockage dovu mécht, datt de Produzent responsabel ass. Et ass, wéi wann der en Auto kaaft, deen en Defekt huet, muss de Produzent deen Auto ersetzen. Eng aner Situatioun, déi ee sech virstelle kann, ass datt den Dokter zum Beispill eng schwanger Fra impft, obscho gesot gëtt, si sollen net geimpft ginn. Dann ass den Dokter responsabel."



Et géifen awer och Fäll ginn, wou all Mënsch d'Prozeduren an d'Reegele respektéiert an awer Niewewierkungen optauchen. Den Dr. Schmit betount, datt et zu Lëtzebuerg zanter 2001 e Gesetz gëtt, dat dem Staat erlaabt, Leit a sou Fäll z'entschiedegen, wann de Vaccin vum Staat recommandéiert gouf. Den Direkter vun der Santé wëll d'Leit awer rassuréieren: "Ech mengen, de Moment sinn iwwer 20 Milliounen Dosisse vum Vaccin international benotzt ginn an et goufe keng gréisser nogewisen Niewewierkungen. Op de sozialen Netzwierker gëtt vun Doudegen duerch d'Impfung geschwat, mä et muss ee kloer soen, datt dat Fake News sinn an net der Realitéit entsprécht. Et ass e Vaccin, deen eng grouss Sécherheet opweist."



Op d'Fro, wéi laang een duerch de Vaccin immun ass, géifen et bis ewell keng exakt Informatioune ginn, huet de Jean-Claude Schmit betount. Wat Leit ugeet, déi de Virus schonn haten, géif et iwwerdeems keng Konter-Indikatioun ginn, fir sech impfen ze loossen: "De Faite, datt een no enger Infektioun Antikierper huet, seet näischt driwwer, wéi vill ee geschützt ass, well och eng cellulaire immunitéit eng Roll spillen. Generell soe mer dofir, datt och déi Leit solle geimpft ginn. Just net bei enger Persoun, déi de Moment selwer eng Infektioun mam Virus huet."



Den Direkter vun der Santé huet nach präziséiert, datt et de Moment dono ausgesäit, wéi wann déi aktuell Vaccinen och géint déi brittesch Mutatioun vum Virus schütze géifen.