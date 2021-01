D'Frënn vun den internationale Brigade bleiwe bei hirer Fuerderung, datt eng Gedenktafel fir d'Spueniekämpfer bei der Gëlle Fra soll installéiert ginn.

D'ABI-L, d'Frënn vun den internationale Brigaden zu Lëtzebuerg, begréissen d'Propositioune vum Comité fir d'Erënnerung un den 2. Weltkrich, fir méi Opmierksamkeet op den Asaz vu Lëtzebuerger géint de Faschismus a Spuenien ze lénken.

Eng Iddi war zum Beispill, déi nächst Journée de la Commémoration Nationale de Spueniekämpfer ze dediéieren. Gutt Iddien, mat dat geet der ABI-L nach net duer: Si bleiwe bei der Fuerderung par Rapport zu der Gëlle Fra.

De Comité fir d'Erënnerung un den 2. Weltkrich hat sech an engem Avis un de Staatsministère dogéint ausgeschwat, dat wier net de Sënn vum Monument.

Den Historiker Serge Hoffmann:

"Et ass also e Monument, dat u sech geduecht war fir den Affer vum 1. a vum 2. Weltkrich ze gedenken. Domat hu mir och guer kee Problem als Spueniekämpfer, well bei eis ass d'Resistenz scho virum 2. Weltkrich ugaangen. Wat eis e bëssen, a mech besonnesch, stutzeg gemaach huet, dat ass, datt mer festgestallt hunn, datt op der rietser Säit vun der gëlle Fra 2 Placke vun de Korea-Kämpfer aposéiert sinn."



Doduerch hätt d'Monument eng nei Bedeitung kritt, fënnt den Historiker.

"Virdru war et u sech e patriotescht Monument fir den Affer vum 1. an 2. Weltkrich ze gedenken. Duerch de Fait, datt d'Korea-Kämpfer op deem Monument sinn, ass et u sech elo e Monument ginn en faveur vun der Demokratie, vun eise Fräiheeten."

An do hätten d'Spueniekämpfer dann och eng Plaz verdéngt. De Serge Hoffmann stéiert sech un der Argumentatioun géint eng Gedenktafel.

"Si schreiwen nämlech, dee Comité, a si hunn sech do beruff op Wikipedia, wou ech scho meng Zweiwel hunn, well ech net fannen dass Wikipedia eng seriö historesch Quell ka sinn, ech zitéieren: "Il semble cependant, que l'anti-faschisme net fut pas l'unique motivation. Nombre de brigadistes net souhataient pas défondre la démocratie bourgoise, mais la révolution prolétarienne et la mise en place d'un Etat ouvrier.""

De Spueniekämpfer géif reprochéiert ginn, datt Kommunisten, Anarchisten oder Sozialisten ënnert hinne waren, ma si hätten déi deemoleg demokratesch gewielten, republikanesch Regierung ënnerstëtzt a fir demokratesch Wäerter gekämpft

D'Frënn vun den internationale Brigaden waarden elo gespaant op d'Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den LSAP-Deputéierten Di Bartolomeo a Biancalana, déi vum Staatsminister wësse wëllen, firwat eng Gedenktafel fir d'Korea-Kämpfer hir Plaz bei der Gëlle Fra huet, awer keng vun de Spueniekämpfer.

D’Diskussioun ëm d’Erënnerung un d’Spueniekämpfer ass iwwerdeems net nei…

1998 schreift zum Beispill de Romain Hilgert am Lëtzebuerger Land a senger Kritik vum Henri Wehenkel sengem Buch „D’Spueniekämpfer“: „Das Denkmal der Gëlle Fra sollte zuerst an die Freiwilligen des Ersten Weltkriegs erinnern und damit die verlorene Ehre des offiziellen Luxemburgs wieder herstellen. Im Laufe der Zeit wurden weitere Gedenktafeln zugunsten der Freiwilligen des Zweiten Weltkriegs und später des Koreakriegs angebracht. Nur für die rund 100 Freiwilligen, welche zwischen Oktober 1936 und Frühjahr 1938 ausgezogen waren, die spanische Republik vor dem Faschismus zu retten, war kein Plaz.“