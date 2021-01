Dat war eng Fro, déi op Demande vun der CSV, e Mëttwoch um Ordre du jour vun der parlamentarescher Kommissioun fir de Mëttelstand an den Tourismus stoung.

Den zoustännege Minister Lex Delles huet den Deputéierten de Point gemaach, zefridden ass d'CSV domadder awer nach net.

Chamberkommissioun Mëttelstand an Tourismus - Rep. D. Rasqué

De Minister huet déi lescht Entrevue mat der Horesca resuméiert an och de Point gemaach, wat scho vun Hëllefen ausbezuelt gouf.

Fir den Horesca-Secteur sinn dat 64 Milliounen Euro, wéi d'Presidentin vun der Kommissioun d'DP-Deputéiert Simone Beissel confirméiert.

"Dat wiere 25 Prozent vun deenen 252 Milliounen, déi ausgeschott gi si mat deene verschiddenen Aiden, well Dir hutt jo dee ganze Secteur do, d'Hëllefen iwwert d'Minimis-Gesetz, de Fonds de relance an esou weider"

64 Milliounen Hëllefen an awer ass dem Secteur amgaangen, d'Loft auszegoen, warnt den CSV-Deputéierte Marc Spautz, deen domadder rechent, datt déi éischt Betriber elo fir ëmmer zoumaachen.

"Do si Betriber, déi hu Paie bezuelt, nach dëse Mount, mä se wëssen net, wéi se deen nächste Mount nach iergendeppes solle bezuelen. Se mussen awer déi Paie virstrecken an dat kann esou net sinn. Dat selwecht ass bei der TVA, wou se hannendru sinn, déi Leit missten hir TVA eraginn, respektiv alleguer déi aner Rechnungen, wou am Ufank ëmmer gesot ginn ass, dat géif kulant gekuckt ginn. Mir wäerten eis do net ginn a mir hätte gären, dass do eng Léisung fonnt gëtt mam Secteur. Et kann net sinn, datt mer deene Betriber den Hals zou dréinen, well si hu jo net fräiwëlleg zougemaach, si si forcéiert ginn zouzemaachen."

De Marc Spautz huet och nach emol ënnerstrach, datt et virun allem beim Chômage partiel e Problem schéngt ze ginn an dat wëll hien och um Donneschdeg de Mëtteg an der Kommissioun fir Aarbecht, Beschäftegung a Securité Sociale diskutéieren.

Eng weider Hëllef, déi och dem Horesca-Secteur dierft ze gutt kommen, gëtt méi wéi sécher an der leschter Woch Januar gestëmmt.Dat ass de Gesetzprojet 7745. Dodra sinn Hëllefe vun 3.000, 3.500 a 4.000 Euro virgesinn, jee nodeems, wéi vill een als Independant cotiséiert huet. De Krees vun de Leit, déi dës Hëllef kënne kréien, gëtt méi breet opgemaach, explizéiert d'Simone Beissel.

"Dir erënnert Iech am Ufank war de ganze Secteur médical a paramédical aus deenen Aiden ausgeschloss, well d'Gesondheetsministesch d'Propose gemaach hat, datt d'Leit aus deem Secteur kéinten iwwer CDD an der Santé hëllefen. Déi Kontrakter sinn elo all ofgelaf an dofir sinn och si elo eligibel fir dës Aiden. Dann hu mer gekuckt, wat fir Leit nach a Fro kommen, zum Beispill Trainer, Pedagogen, Veterinären. "

Ënner gewësse Konditioune kënnen och Kënschtler dës Hëllef kréien. D'Simone Beissel rechent domadder, datt den Avis vum Staatsrot déi aner Woch virläit a seet, am Mëttelstandsministère géif dann och schonn un de Formulaire geschafft ginn, fir datt d'Leit, déi Hëllef direkt kënnen ufroen, soubal d'Gesetz a Kraaft ass.