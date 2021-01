Bayern féiert eng FFP2-Maskeflicht am ëffentlechen Transport an am Commerce an. Och an Eisträich gëtt doriwwer diskutéiert.

Dowéinst stelle mer d'Fro: Wéi gutt sinn FFP2-Masken? Sinn déi méi sécher? Soll ee sech där kafen?

Wat bréngen FFP2-Masken? Erklärunge vum Carine Lemmer

Déi FFP2-Masken, vun deene mer elo schwätzen, dat sinn déi méi sécher, méi deier Masken, déi een haaptsächlech an den Apdikten ze kafe kritt. Si sinn net ze verwiessele mat deenen normalen, meeschtens bloen, chirurgesche Masken.

Si gesinn e bëssen aus wéi eng „Filtertut“. D'Ootmen ass méi schwéier, well ee just duerch d'Mask otemt.

Am Ufank vun der Pandemie waren déi Masken dem Personal an de Spideeler virbehalen, mä an der Tëschenzäit ginn där awer méi produzéiert an als „normale Bierger“ kann ee se elo och kafen.



Et gesäit een effektiv ëmmer méi Leit mat deene Masken... d'Gesondheetspersonal huet där un. Dat heescht, déi schütze wierklech besser?



Si schütze besser, an deem Sënn, datt se net nëmmen déi aner Leit schützen, mä och ee selwer. De Wëssenschaftler, de Professer Paul Wilmes, vun der Covid-19-Taskforce erkläert dat. D’Partikulen an d’Aerosollen aus der Ausotemloft an aus der Anotemloft gi gefiltert.

Paul Wilmes: Et schützt ee sech selwer also och virun deenen aneren. Dat ass de grousse Virdeel. Am Bus, am Zuch oder am Buttek kann dat hëllefen.



Déi Masken sinn also ze recommandéieren, wann ee Kontakt mat anere Leit huet...



Jo, seet och de Wëssenschaftler. Si sinn eng zousätzlech Barrière. Si kënne méi effikass filtere wéi Stoffmasken oder chirurgesch Masken, mä – ganz wichteg - si mussen anstänneg sëtzen, sou de Professer Wilmes.



Paul Wilmes: Wann een also eng FFP2-Mask undeet, muss se sëtzen, si muss dicht sinn. Et muss ee sech als Mann gutt raséieren. De Baart muss fort, och en „3-Tage-Bart. Als Fra muss een drop oppassen, datt de Modell gutt ofschléisst, soss wierkt de System net. Et otemt ee ganz duerch d’Mask, et däerf guer keng Loft ronderëm eraus kommen.

Wann déi Masken naass oder fiicht ginn, geet d'Filterleeschtung och erof. Da muss een se auswiesselen. Wann een se net ze laang unhuet, fir zum Beispill séier an de Supermarché, kann een se dréchne loossen a se no e puer Deeg nach emol benotze fir kuerz Zäit. 8 Stonne maximal kéint een se unhunn, an no 75 Minutten eng Paus maachen.

De Paul Wilmes präziséiert nach, datt ee muss oppassen, datt déi FFP-Maske kee Ventil hunn. Well soss kënne Partikulen iwwert déi Ventillen no bausse goen. An et schützt een dann déi aner net méi. An dat wëll ee jo net.



Wou kréien ech déi Masken ze kafen. Haaptsächlech an den Apdikten?



An do si se meeschtens nach ganz deier. 5-6 Euro pro Mask kënne gefrot ginn. Grouss Supermarchéen verkafe se de Moment awer och a méi grousse Quantitéiten. Do si se da méi bëlleg. Och an Däitschland kritt een der an den Drogerien. Oppasse soll een op eng Zertifizéierung. Et gi leider och schlecht Masken, déi mannerwäerteg sinn. An déi wierken dann net wéi se geduecht sinn.



An Däitschland an an Éisträich kréien déi eeler Leit där och gratis vun der Regierung. Gëtt dorunner och zu Lëtzebuerg geduecht?



Déi Fro war scho virun enger Zäit gestallt ginn. Mir hu se e Mëttwoch nach emol der Santé gestallt. An et gouf bis ewell nach keng Äntwert. Mir goufen och net gewuer, ob Lëtzebuerg drun denkt déi FFP2-Masken a verschiddene Beräicher – sou wéi a Bayern- verpflichtend ze maachen.

D'Experte warnen iwwregens och virdrun, datt ee sech mat den FFP2-Maske kéint ze sécher spieren a manner virsiichteg wär.