Ëmmer méi Seniorinnen a Senioren géingen et net méi erdroen, duerch de Covid-19 wärend Méint praktesch an enger sozialer Isolatioun liewen ze mussen.

Dat schreift d'Amiperas de Moien an engem Communiqué.

Et géingen ëmmer nees skandaléis Aussoe gemaach ginn, déi eng solidaresch Gesellschaft, an där Jonk an Al zesummen als gläichwäerteg Partner liewen - géing zerstéieren. Dofir ass et d'Fuerderung vun der Amiperas un all Mënsch, fir sech géint sou negativ Äusserunge anzesetzen an un déi politesch Verantwortlech, fir weiderhin alles ze maachen, fir d'Senioren an dëser schwéierer Zäit z'ënnerstëtzen.