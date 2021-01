Firwat ee fir verschidde Beem puer Dausend Euro kritt an anerer bal guer keng Suen méi erabréngen...

Et huet virun e puer Joer ugefaangen. An d’Situatioun huet sech och dëst Joer nach emol esou richteg zougespëtzt. An eise Bëscher stierwe massiv Fiichten. Net just eenzel Beem. Et musse ganz Bëscher ofgeholzt ginn.

Mir gesinn elo, firwat dat esou ass a wéi vill Geld de Bëschbesëtzer dowéinst verléiert. Gläichzäiteg ginn et awer och eng Handvoll Beem, mat deenen ee richteg Geld verdénge kann. Well hiert Holz esou wäertvoll ass.

Mir hu mat zwee private Bëschbesëtzer geschwat, iwwert de monetäre Wäert vun eise Bëscher an de krasse Präiskontrast bei eenzele Beem.