Am Oktober 2019 hat zu Näertrech e Locataire vun enger Wunneng dem Proprietär no engem Sträit an déi lénks Schëller geschoss.

En Donneschdeg gouf um Dikrecher Geriicht d'Urteel an där Affär gesprach. Den 83 Joer alen Täter krut wéinst versichtem Doudschlag 10 Joer Prisong, dovunner der 6 op Sursis. De Parquet hat 20 Joer Prisong wéinst versichtem Mord gefrot. D'Affer hat iwwerlieft, an zu de Sursis-Conditiounen gehéiert ënnert anerem, dass den Täter hie 5 Joer laang entschiedege muss. Links Schéisserei zu Näertrech, 1 Persoun schwéier blesséiert (27. Oktober 2019)