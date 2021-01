Schonn 2014 hat de François Bausch den Ausbau vum Mäerter Hafen an d'Gespréich bruecht, doropshi gouf et vill Widderstand vun de Gemengen.

Polemik ëm Mäerter Hafen / Reportage Claudia Kollwelter

"D'Regierung bleift bei hirer Meenung, datt d'Tanklager zu Mäertert net sollen ausgebaut ginn." Dat betount den Transport- an Infrastrukturminister François Bausch, nodeems et op en neits Polemik am Dossier Mäerter Hafe gouf. A senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Octavie Modert huet de Minister deen Ausbau op en neits ernimmt, wat beim Buergermeeschter vu Gréiwemaacher fir Roserei an Erstaune gesuergt huet.

© René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL

Schonn 2014 hat de François Bausch den Ausbau vum Mäerter Hafen an d'Gespréich bruecht, doropshi gouf et vill Widderstand vun de Gemengen an der Regioun. Den Député-Maire Leon Gloden erënnert sech: "Mir hate versprach krut, datt den Dossier géif am ënneschten Tirang leie bleiwen, souwuel vum Här Bausch, dem Här Kox, der Madamm Dieschbourg an dem Här Schmit a Schneider. Fir eis war den Dossier domat praktesch ofgeschloss an dofir ware mer ëmsou méi erstaunt, esou eng Ausso ze héieren."

Mä genee déi Aussoe relativéiert de François Bausch. Hie schwätzt vun engem Pingpong-Spill tëscht zwee CSV Deputéierten: "Ech kréie vun der Madamm Modert eng Fro gestallt genereller Natur, wou se mech freet, wisou de Waasserwee net méi genotzt gëtt fir den Transport fir sou Wueren. Dann äntweren ech dorop, datt de Waasserwee de méi sécheren a bessere Wee ass, wat och meng Meenung ass. Wann ech dat soen, huet dat awer guer näischt ze di mat engem Ausbau vu Mäertert."



Theoretesch wier et mat engem Ausbau méiglech, e gréisseren Undeel vu Pëtrol méi sécher an ëmweltfrëndlech ze transportéieren, mä et bleift ee bei der politescher Decisioun déi geholl gouf, ënnersträicht de François Bausch. D'Argument vum Transport geet dem Léon Gloden awer net duer: "De Pëtrol gëtt awer ëmmer erëm op de Camionen am Land verbreet. Menges Wëssens gëtt et nach kee Kanal vun der Musel op Esch, wou d'Schëff de Bensin op Esch kéint liwweren. Dofir ass déi Argumentatioun vum Här Bausch faktuell net richteg."

Den Transportminister reagéiert: "Et muss een awer mat 2 Féiss um Buedem bleiwen. Wat geschitt, wann mam Schëff eng grouss Quantitéit zum Beispill op Mäertert geliwwert gëtt, da kann déi vun do aus op en Zuch gesat ginn, vue datt d'Schinn drun ass, fir un déi grouss Pëtrolslager am Land bruecht ze ginn, zum Beispill op Bartreng. Natierlech bleift dono nach eng Verdeelung op Tankstellen iwwreg mat engem Camion. Mä dat ass awer net déi nämmlecht Envergure, wéi wa riseg Quantitéite vun Antwerpen op Lëtzebuerg duerch d'ganzt Land mat Camionen erageschleeft ginn. D'ass scho kloer, datt de Waasser-Wee per se méi ökologesch ass. Nach méi ökologesch ass et, wann mer kee Bensin méi an den Tank schëdden, mä datt dauert awer nach bëssen, souwäit si mer awer nach net."

De François Bausch huet nach präziséiert, datt d'Regierung an den Energieminister Claude Turmes eng Bestandsopnam iwwert d'Reserve vun Tanklagere géife maachen, déi hautdesdaags nach gebraucht ginn.